「森林認証は当たり前」の時代へ。先行した体制づくりで、選ばれる印刷会社に

株式会社森未来

「Sustainable Forest」(https://shin-mirai.co.jp/vision/)をミッションとする株式会社森未来(https://shin-mirai.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役：浅野 純平 以下、森未来）は、この度、企画・制作・印刷を一貫して手がけるD.P.P.株式会社(https://www.dpp.jp/)（本社：千葉県我孫子市、代表取締役：東野 眞輔）の森林認証取得を支援したことをお知らせいたします。

森林認証取得の事例紹介｜D.P.P.株式会社 インタビュー

■森林認証取得の背景

インタビュー記事はこちら :https://www.etree.jp/service/forest-certification-consulting/case-007

森林認証の存在自体は知っていたものの、自社にはあまり関係のないものという認識でした。

しかし、大手企業とのお付き合いの中で森林認証のラベルを目にする機会が増え、次第に「周囲では当たり前に使われているものだ」と実感するようになりました。

森林認証を求められる場面は、今後確実に増えていくと考えています。将来の需要にも迅速に応えられる体制を整えるため、早めの取得を決断しました。

■森林認証コンサルティング(https://www.etree.jp/service/forest-certification-consulting)に依頼した理由

当初は自社のみで取得を進めていましたが、必要書類の多さから対応が難航し、一度は挫折。外部の専門家に依頼する方向へと切り替えました。

森未来を選定した理由は、印刷業界での支援実績があり、業界特有の事情への理解が期待できたためです。

サポート開始後は、担当コンサルタントによる一貫した支援のもと、自社負担を抑えながらスムーズに森林認証を取得することができました。

■森林認証取得のメリット

森林認証取得によるビジネス面や取引先との関係性でのメリットは、これから積み上げていく段階です。本認証は積極的に営業ツールとして活用するというよりも、顧客から求められた際に対応できる体制を整えることを目的としています。

取引先によってはSDGs対応が負担と受け止められることも。自社が取得していることで気軽に頼っていただける存在になれれば、お互いにとってメリットのある関係になると考えています。

■森林認証の今後の活用

今後、数年以内には森林認証は「持っていて当たり前」の状況になると見ています。

まずは名刺やホームページでの周知を進めながら、デザイン性の高い印刷物にいかに早く森林認証ラベルを反映していくか。それが他社との差別化につながり、当社の強みになっていくと考えています。

今後はラベルの使い方も習熟し、自社のスピード感を活かして、会社案内や広告物などへ徹底的に展開していく方針です。

取材・執筆：森やみどり（ライター）

■森林認証コンサルティング(https://www.etree.jp/service/forest-certification-consulting)について

森未来では、FSC(R)︎、SGEC/PEFC認証取得のコンサルティングを行っています。

認証取得に必要な体制づくり、担当者への教育訓練、模擬審査の実施、書類の整備まで、準備から運用すべてを一貫して支援いたします。

初めての認証取得で何をすればいいのかわからない、取得後の対応でお困りのことなどございましたらお気軽にご相談ください。

認証コンサルティングサービスはこちら :https://www.etree.jp/service/forest-certification-consulting

FSC(R)：

株式会社森未来はプロモーションライセンスを取得しています。

プロモーションライセンス：FSC(R)N004031

FSC(R)は株式会社森未来が提供する研修コンサルティングサービスの内容に責任を負いません。

SGEC/PEFC：

SGEC認証（SGEC/31-31-1512）、PEFC認証（PEFC/31-31-1512）

■会社情報

会社名：株式会社森未来

代表者：代表取締役 浅野純平

住所：〒108-0014東京都港区芝5-27-6 泉田町ビル6階

設立：2016年4月

コーポレートサイト：https://shin-mirai.co.jp/

「Sustainable Forest」をミッションに、森林・林業・木材に関するITビジネスを展開。

BtoB向け木材プラットフォームeTREE：https://www.etree.jp/

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社森未来 広報担当

pr@shin-mirai.co.jp