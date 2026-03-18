日頃の感謝を伝える、人気ギフトセットが15年ぶりにリニューアル。海の恵みが詰まったお茶漬け・ふりかけが、手軽さそのままでより本格的な味わいに進化。

株式会社 浜乙女つれづれ-30 商品画像

のりやごま、ふりかけ、お茶漬けの素などの製造、販売を行う、株式会社浜乙女（本社：名古屋市中村区、代表取締役社長：服部義博）は、1987年の発売以来、贈答用お茶漬け・ふりかけギフトとして親しまれてきた「つれづれ」シリーズを、15年ぶりに全面リニューアルいたします。

今回の刷新では、現代の食卓に求められる「本物志向」に応えるため、厳選した素材を使用し、海の幸の味わいをより深く、豊かに感じていただけるラインナップへと進化を遂げました。

【公式サイト】https://www.hamaotome.co.jp

■ リニューアルの背景：伝統を「今」の美味しさへ

発売から39年。「つれづれ」は多くのご家庭の食卓を彩ってきました。今回のリニューアルでは、長年愛されてきた「手軽さ」はそのままに、「素材の産地」と「だしの深み」を徹底的に追求。日常の食事を「贅沢なひととき」へと変える、現代のニーズに合わせた詰め合わせへと生まれ変わりました。

■ 素材へのこだわり

〈のり茶漬〉：香り高く、口どけの良い国産海苔を厳選。

〈本鰹ふりかけ〉：枕崎産鰹削り節を使用し、力強い旨味を実現。

〈あごだし茶漬け〉：焼あご、いりこ、鰹節、椎茸の4種をブレンドした、奥行きのあるだし。

〈はまぐり吸物〉：フリーズドライのむき身を使用。お湯を注ぐだけで本格的な磯の香りが広がります。

〈梅こんぶふりかけ〉：紀州産梅の爽やかな酸味と、昆布の旨味が絶妙に調和します。

〈うなぎまぶし〉：ブランドの誇り、愛知県三河一色産鰻を使用。濃厚な味わいを手軽に楽しめます。

■商品名に込めた「つれづれ」の想い

のり茶漬 イメージ

「つれづれ」という名は、徒然（つれづれ）なるままに、日々の何気ない時間を慈しむ心から名付けられました。39年という月日を経て、かつてこのギフトを受け取った方が、今は贈る側に。世代を超えて繋がる「確かな品質」を、新しいパッケージと進化した味わいでお届けします。

■商品概要

■浜乙女について

つれづれ-20 商品画像つれづれ-50 商品画像つれづれ-30 商品画像つれづれ 商品ロゴ[表: https://prtimes.jp/data/corp/149800/table/28_1_1cd7d9f8fb2d0e97f8fca505181e751a.jpg?v=202603181151 ]

浜乙女は、1946年創業の総合食品メーカーです。のりやごま、ふりかけ、お茶漬けの素、パン粉などを製造、販売しています。本社所在地の名古屋では、イメージキャラクターでえたらぼっちが登場する「のりは浜乙女」のCMでもご愛顧をいただいております。「食卓に満足と笑顔を届けよう」という理念のもと、全国に商品をお届けしています。

URL：https://www.hamaotome.co.jp(https://www.hamaotome.co.jp/index.html)

■会社概要

商号：株式会社浜乙女

代表者：代表取締役社長 服部 義博

所在地：名古屋市中村区名駅四丁目１６番２６号

創業：1946年5月

設立：1951年5月

事業内容：（1）のり、ごま、ふりかけ、お茶漬けの素、パン粉などの製造と販売

（2）総合食品の卸売、小売

（3）衣料品の販売

資本金：3億2,000万円

URL：https://www.hamaotome.co.jp

【お客様からのお問い合わせ】

株式会社浜乙女 お客様相談室

tel：0120-147-178

※9:00-17:00（土・日・祝日を除く）