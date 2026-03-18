CANDY TUNEが始球式に登板、ライブパフォーマンスも披露！4/14（火）アイドル髪もクレイツ presents スペシャルナイター2026 みずほPayPayドーム福岡にて開催

株式会社クレイツアイドル髪もクレイツ presents スペシャルナイター2026 CANDY TUNEが始球式に登板！ライブパフォーマンスも披露

グローバルな視野・独自の視点で技術開発し、新しい美と健康の楽しみを提供し続ける、ヘアサロンでのカールアイロンシェアNo. 1*ヘアケア家電メーカー、株式会社クレイツ（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長：貝塚弘幸、以下クレイツ）は、2026年4月14日（火）にみずほPayPayドーム福岡で開催される「福岡ソフトバンクホークス VS 東北楽天ゴールデンイーグルス」に冠協賛し「アイドル髪もクレイツ presents スペシャルナイター2026」を開催いたします。

また、アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」から誕生した7人組アイドルグループ「CANDY TUNE」が、スペシャルゲストとして来場決定。試合前のセレモニアルピッチ（始球式）に登板し、ライブパフォーマンスを披露いたします。

福岡市内に本社を構えるクレイツは、大分県中津市にて開業し、全国各地に事業所を展開しています。これまでも、TGC北九州2023、TGC 北九州 2024のプラチナパートナーに加え、福岡空港やみずほPayPayドーム福岡の看板広告、福岡の百貨店へのPOP UP出店といった、九州エリアの地域活性化に向けた活動を積極的に行っております。

2026年3月に開催された「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 supported by TGC」では、プラチナパートナーを務め、公式ヘアメイクアイテムとして、クレイツのヘアアイロンやドライヤーがアイドルのヘアスタイリングに使用されました。また、アソビシステムが手掛ける「KAWAII LAB.」所属のアイドルグループ「FRUITS ZIPPER」とのコラボレーションステージやブースを展開するなど、日本が誇るアイドルカルチャーの魅力を広く発信しています。

写真：アイドル髪もクレイツ presents スペシャルナイター2025

「アイドル髪もクレイツ presents スペシャルナイター2026」では、球場内各所に設置されたビジョンにて、CREATEs×KAWAII LAB.のロゴやクレイツのプロモーション映像を放映するほか、CANDY TUNEがクレイツ商品と花束の贈呈を務め、試合前のセレモニアルピッチに登板するとともに、ライブパフォーマンスを披露いたします。

アイドル髪もクレイツ presents スペシャルナイター2026 開催概要

- 開催日：2026年4月14日（火）18時00分～試合開始- 会場：みずほPayPayドーム福岡（福岡市中央区地行浜2-2-2）- 対戦カード：福岡ソフトバンクホークス VS 東北楽天ゴールデンイーグルス

※CANDY TUNEの出演は、試合前の17時30分頃からを予定しています。

特別始球式・各種セレモニーの実施

クレイツ商品と花束の贈呈をCANDY TUNEが務めます。

球場内ホークスビジョンでのプロモーション映像放映

球場内の各所に設置されたビジョンを「アイドル髪もクレイツ」および「CREATEs×KAWAII LAB.」のロゴで彩り、クレイツのプロモーションを放映いたします。

※上記の内容は、都合により予告なく変更する場合がございます。

試合に関する詳細および最新情報は、福岡ソフトバンクホークスオフィシャルサイト等にてご確認ください。

福岡ソフトバンクホークスオフィシャルサイト：https://www.softbankhawks.co.jp/

CANDY TUNEプロフィール

CANDY TUNE

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より2023年3月14日にデビューした7人組アイドルグループ。メンバーは、桐原美月、福山梨乃、小川奈々子、南なつ、立花琴未、宮野静、村川緋杏。 2024年4月にリリースされた楽曲「倍倍FIGHT!」がTikTokで注目を集め、人気急上昇。 2025年12月31日には『第76回NHK紅白歌合戦 』に初出場を果たした。 2026年6月5日・6日に日本武道館にて3周年を記念したライブ 「CANDY TUNE 3rd ANNIVERSARY LIVE 2026」が開催予定。

クレイツ公式オンラインショップでは「アイドル髪もクレイツ presents スペシャルナイター2026」の開催を記念して、みずほPayPayドーム福岡で開催される2026年シーズンの「コカ・コーラシートS」観戦ペアチケットや、CANDY TUNEサイン入りボールが当たるプレゼントキャンペーンを開催予定。詳しくは、クレイツ公式Instagramアカウント @createion(https://www.instagram.com/createion/) にてお知らせいたします。

クレイツ公式オンラインショップ :https://createsnet.shop/株式会社クレイツ

クレイツ（https://createsnet.jp/）は、ブランドコンセプトとして「プロクオリティを毎日に」を掲げ、グローバルな視野・独自の視点で技術開発したビューティーツールを展開するヘアサロンでのカールアイロンシェアNo. 1*へアケア家電メーカーです。1976 年のパンチパーマ開発から始まり、日本で初めてイオンドライヤー・アイロンを開発、発売。2000年代に入るとファッション雑誌を筆頭に “巻き髪ブーム”が到来。カリスマ美容師とのコラボアイロンの大ヒットでトレンドヘアの歴史に大きな影響をもたらしました。自然の力を応用し独自開発したクレイツイオン(R)技術は、国内外で多くの特許や商標を取得。世界中の美容師やヘアメイクアップアーティストをはじめとするプロフェッショナルから高く評価され、国内外のアイドルやアーティストたちのバックステージを支えるブランドとして変わらぬ信頼を寄せられています。また、クレイツのセカンドライン「9012（キューゼロイチニ）」では、 Z世代のファッションアイコンである著名人とのコラボレーションアイテムも展開しています。

*ヘアサロンにおけるシェア率（2025年6月～7月 株式会社セイファート調べ）