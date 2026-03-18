クリスチャン ルブタンの2026年サマーコレクションから、オケージョンを彩る「Sweetie Baila」登場

株式会社クリスチャン ルブタン ジャパン

クリスチャン ルブタン 2026年サマーコレクションにおいて、ソフトで優美なアーモンドトゥが愛され続ける「Jane / ジェーン」ラインから、新たなシルエット「Sweetie Baila / スウィーティ バイラ」が登場します。

Sweetie Bailaは、曲線的にくびれたスプールヒールと、トゥを飾るゴールドメタルのリボンが特徴の一足です。しなやかなラインを描くアーモンドトゥとバランスの取れたシルエットが、足元に洗練された印象をもたらします。エレガントでありながら大胆さも内包するその佇まいは、時代を超えて愛される普遍的な魅力にモダンなひねりを添え、クラシックとコンテンポラリーが響き合う新たな表情を描き出します。

カラーはブラックとグレーの2色で展開し、落ち着いた色彩がそのフォルムの美しさを引き立てます。また、ブラックにはヒールタイプに加え、エフォートレスに履けるフラットタイプも揃い、シーンに応じて選ぶことができます。

春の訪れとともに増えるセレモニーやパーティーなどのオケージョンシーンにふさわしく、装いに品格を添えます。

ぜひ、クリスチャン ルブタン ブティックおよび公式サイトにてご覧ください。

【Sweetie Baila / スウィーティ バイラ】

最新コレクションを見る :https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/

ブラック

グレー

ヒール高：5.5cm

価格：168,300円(税込)

ブラック

価格：168,300円(税込)

取扱店舗：クリスチャン ルブタン ブティック各店および公式サイト（https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/）

クリスチャン ルブタン について

クリスチャン ルブタンは1991年、パリの中心で誕生しました。ウィメンズのシューズコレクションからスタートし、その後メンズコレクションを展開。 メゾンのシグネチャーである、アイコニックなレッドソールによって際立っています。

2014年には〈クリスチャン ルブタン ビューティ〉を発表し、さらに2024年にはアイウェアの領域へと世界観を広げました。卓越したサヴォアフェール（クラフツマンシップ）とクリエイティビティが融合する洗練のコレクションを通じて、クリスチャン ルブタンは現在、世界で150を超えるブティックを展開しています。

Instagram: https://www.instagram.com/christianlouboutin/

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