【坂井万里×Peter Nobel 対談】

医療法人社団サカイクリニック62

サカイクリニック62（所在地：東京都渋谷区、院長：坂井万里）は、このたび Nobel Sustainability Trust（以下NST）代表である Peter Nobel 氏と対談を行い、医療領域における「サステナビリティ」の国際的推進について議論いたしました。

NSTは、ノーベル家のメンバーによって設立され、持続可能性に関する科学研究を社会実装へつなぐ役割を担う国際的財団です。今回の対談では、坂井代表が開発したテロメア治療を含む再生医療の最新知見と、NSTが掲げるグローバルなサステナビリティ推進の理念が交わり、双方が多くの共通点と協働の可能性を見出す場となりました。

坂井医師は、再生医療を通じて「人の心と身体の持続可能性」を実現することが現代医療の重要な役割であると提唱しており、今回の対談を経て、その重要性を国際社会へ発信する必要性をより強く認識いたしました。

対談を終えた坂井医師は、次のように述べています。

「今回の対談により、医療サステナビリティの価値を世界へ提示し、次世代の健康と幸福を守る活動を進めていく使命を改めて強く感じました。サカイクリニック62としても、医療の持続可能性を先導するパイオニアとして、国内外のネットワークと協働しながら取り組みを推進してまいります。」

今後もサカイクリニック62は、国際的視点を取り入れながら医療サステナビリティの普及に努め、再生医療を通じて人々の健康寿命の向上と社会の持続可能性に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

サカイクリニック62

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