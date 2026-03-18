【人事DXを加速】 「タレントパレット」の現場運用に特化した「TPスタッフ派遣サービス」の提供開始

株式会社綜合キャリアオプション

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループで人材派遣、人材紹介、BPO事業を担う株式会社綜合キャリアオプション（以下綜合キャリアオプション、本社：東京都新宿区、代表取締役：神保紀秀・大泉高太）は、株式会社プラスアルファ・コンサルティング（以下プラスアルファ・コンサルティング、本社：東京都港区、代表取締役社長：三室克哉、以下：プラスアルファ・コンサルティング）と連携し、同社が提供するタレントマネジメントシステム「タレントパレット」の活用を支援する 「TPスタッフ派遣サービス」 の提供を開始しました。

本サービスは、システム操作の研修を受けたスタッフを派遣し、企業の「より高度なデータ活用を迅速に進めたい」「人事担当者のリソースを戦略業務に集中させたい」といったニーズに応える、伴走型の支援サービスです。提供エリアは、東京、神奈川、埼玉、千葉、名古屋、大阪、福岡、仙台、札幌と都市部を中心に展開します。

人事SaaSの「導入」がゴールになってしまう現状

人的資本経営の広がりを受け、「タレントパレット」をはじめとする高度な人事システムの導入が急速に進んでいます。豊富な機能を活用しタレントマネジメントを推進するためには、適切な運用体制の構築が不可欠です。その一方、現場では、「通常業務が忙しく、新たな人事施策の展開にリソースを割けない」ことがボトルネックとなっています。

調査（＊１）によれば、人材情報基盤の整備に取り組んでいる企業のうち、「データを収集・更新する仕組みが不十分」（59.0％）、「収集したデータの記載感や粒度が整っていない」（47.9％）、「項目ごとに複数のプラットフォームを使っており、連携が取れていない」（46.7％）など、その多くが従業員から収集したデータの活用に課題を抱えています。

綜合キャリアオプションはこの課題に対し、システム活用研修を修了したスタッフを派遣し、実務を直接サポートすることで、人事DXを支援します。

＊１：人的資本経営コンソーシアム「人的資本経営に関する調査結果」（2024年6月20日）

「TPスタッフ派遣サービス」3つの支援内容

１. システム操作と人事実務の両面をサポート

「タレントパレット」の基本操作や活用方法を習得したスタッフを派遣します。単なるデータ入力だけでなく、企業の運用ルールに合わせた設定作業や、日常的な分析業務のサポートを担います。

２. 現場の“困った”を解消する伴走型支援

「蓄積したデータを活用して新たな人事施策を展開したい」「社内展開をよりスピーディに進めたい」といった現場の要望に対し、実務担当者として直接解決します。

- 評価制度やアンケート機能の構築・設定補助- 社内向けマニュアルの整備や操作レクチャー- 散在する人事データの集約・クレンジング作業

３. 無期雇用派遣による安定した運用体制

綜合キャリアオプションが正社員（無期雇用）として雇用するスタッフを派遣します。有期の人材派遣よりも定着率が高いため、長期的に運用体制を構築でき、ノウハウを社内に蓄積できます。システム担当者の変更に伴う引き継ぎコストや、運用が滞るリスクを大幅に軽減し、安定したデータ利活用基盤を構築します。

今後の展開：SaaSを「活用し続けられる仕組み」へ

綜合キャリアオプションは、本サービスを通じて、人事DXを加速させる伴走型の支援を強化します。そして現場の運用に寄り添った人材の育成と派遣を通じ、企業の人的資本経営の進展を支えてまいります。

Talent Palette（タレントパレット）について

「タレントパレット」は、株式会社プラスアルファ・コンサルティングが提供する、人事担当者が必要な機能をオールインワンで搭載したタレントマネジメントシステムです。人事情報、経歴、スキル、マインド（適性）、社員の希望や所感、日々のモチベーションやエンゲージメント、ヘルスケア（健康）などの多様な人材データを集約・分析し、勘や経験だけに頼らない、データに基づく意思決定を支援します。

具体的には、異動配置シミュレーションや研修を含む人材育成、テキストマイニングによる離職予兆の分析、採用ミスマッチの防止、人的資本KPIのモニタリングなど、幅広い人事施策を高度化します。また、7,200以上の機能を備えた拡張性は多くの企業から評価されており、大手エンタープライズ・中堅企業売上シェアNo.1（＊2）を獲得。導入法人数4,500社以上、継続率99.6％（2025年9月末時点）という豊富な実績を活かし、企業の持続的な成長に寄与します。

■公式HP：https://www.pa-consul.co.jp/talentpalette/

＊2： ITR「ITR Market View：人材管理市場2025」人材管理市場：ベンダー別売上金額シェア（2023～2024年度予測）

「タレントパレット」導入企業からの声

ITreview（＊3）の「タレントマネジメント」部門では、「開発スピードの速さ」や「機能性の自由度」の点で高い評価を受けています。

- 様々な機能が充実していて、とても使いやすいです。人事情報を一括管理でき、充実した人材管理が可能となりました。個人の情報がダッシュボードで一画面で確認できてとても便利です。- 目標設定や考課等、幅広い人事制度を一括で管理、運用でき、ユーザーである従業員にとっても、デザインや直感的な操作性が優れている。

＊3：アイティクラウド株式会社が運営する、法人向けSaaS・テクノロジーサービス・ハードウェアなどさまざまなIT製品・SaaSの比較検討ができる国内最大級のレビュープラットフォーム（2026年2月現在）。

綜合キャリアオプションのITエンジニアリングサービスについて

キャムコムグループの登録者267万人のデータベースを活用し、採用、育成、定着までを一貫して支援。「IT人材の採用が難しい」「未経験者を育成する時間がない」という企業を中心に導入が進んでいます。

ITエンジニアリングサービスの導入実績（＊4）

- 導入企業数：65社- 紹介職種：ヘルプデスク、キッティング、運用保守、監視、データ分析、ノーコード開発、インフラエンジニア、プログラマー- 紹介エリア：東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪（京都、兵庫の一部エリア含む）

＊4：ITエンジニアリングサービス全体の実績（2025年10月31日現在）

会社概要

本社： 東京都港区東新橋一丁目９番２号 汐留住友ビル25階

代表者： 代表取締役社長 三室克哉

設立： 2006年12月25日

資本金： 561,117千円（2026年１月31日現在）

事業内容：マーケティングソリューション事業、CRMソリューション事業、HRプラットフォーム事業

https://www.pa-consul.co.jp/

綜合キャリアオプションは、人材派遣、人材紹介、BPO事業などを通じて個々人のキャリアと企業の人材課題解決の選択肢を増やし、人や企業が“いい仕事”ができる、生きる力にあふれる社会の実現に貢献します。

本社： 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号新宿センタービル37階

代表者： 代表取締役 神保紀秀・大泉高太

設立： 2001年８月

資本金： 5,000万円

事業内容：人材派遣事業、有料職業紹介事業、BPO事業

https://sougo-career.co.jp/