電気駆動マテリアルハンドラーの2032年までの市場規模予測と深度セグメンテーション分析
電気駆動マテリアルハンドラー
電気駆動マテリアルハンドラーとは、電動モーターおよびバッテリーシステムを動力源として、各種資材や廃棄物、バルク材料の積み込み・搬送・仕分けを行う産業用ハンドリング機械である。従来のディーゼル駆動機に比べて排出ガスを伴わず、低騒音かつ高いエネルギー効率を実現できる点が特徴であり、環境規制の強化が進む中で導入が拡大している。主にリサイクル施設、港湾、建設現場、物流拠点などで使用され、電動化により精密な操作性とメンテナンス負荷の低減を両立する装置として位置付けられている。
図.電気駆動マテリアルハンドラーの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344485/images/bodyimage1】
電気駆動マテリアルハンドラー世界総市場規模
Global reports調査チームの最新レポート「グローバル電気駆動マテリアルハンドラー市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、グローバル電気駆動マテリアルハンドラー市場は2025年の2010百万米ドルから2032年には2743百万米ドルに成長し、2026年の市場規模は約2175百万米ドルと推計されており、2026-2032年のCAGR（年間成長率）が3.9%に達すると予測されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344485/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、global reportsの最新レポート「グローバル電気駆動マテリアルハンドラー市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
製品タイプ別分析：Wheeled/Track/Othersの市場特性
製品タイプ別では、Wheeled Material Handler、Track Material Handler、Othersの3つのカテゴリーに分けられます。2026年の市場規模推計では、Wheeled型が約1250百万米ドル（シェア57.5%）、Track型が約780百万米ドル（35.9%）を占めます。特にWheeled型は、平均価格がTrack型より15%低いことから、物流倉庫やショッピングモールなどの室内環境での導入が拡大しています。技術革新面では、2023年リリースの新型Wheeledモデルが、バッテリー容量を30%増やしながら充電時間を40%短縮するなど、性能向上が市場拡大を支えています。
用途別分析：Port/Storehouse/Shopping Mallの需要動向
用途分野別では、Port、Storehouse、Shopping Mall、Otherの4つに分類されます。2026年の市場規模推計では、Port分野が約820百万米ドル（37.7%）、Storehouse分野が約680百万米ドル（31.3%）と、物流関連用途が主導的な地位を占めます。特にPort分野では、電気駆動マテリアルハンドラーの低騒音・低排ガス特性が、環境規制の厳しい欧州・北米の港湾での導入を加速させています。典型ユーザーとして、ドイツのハンブルク港は2023年から全ての新規導入マテリアルハンドラーを電気駆動化する政策を実施し、同港の年間CO2排出量を約1200トン削減する効果が期待されています。
企業別分析：主要14社の競争構造
企業別では、SANY、Terex、ATLAS、Mantsinen、SENNEBOGEN、Caterpillar、Liebherr、Komatsu、Kalmar、Hyster、XCMG、LiuGong、Konecranes、DEVELONの14社が市場を主導します。2026年の市場シェア推計では、SANYが18.5%、Terexが15.2%、ATLASが12.7%と上位3社が約46.4%のシェアを占めます。競争戦略面では、SANYは2023年から「電気駆動専用プラットフォーム」の開発に1.2億米ドルを投資し、バッテリー交換式システムの商用化を目指しています。一方、Terexは2024年から欧州市場向けに「電気駆動+AI運転支援」のハイブリッドモデルを投入し、作業効率を30%向上させる技術を打ち出しています。
電気駆動マテリアルハンドラーとは、電動モーターおよびバッテリーシステムを動力源として、各種資材や廃棄物、バルク材料の積み込み・搬送・仕分けを行う産業用ハンドリング機械である。従来のディーゼル駆動機に比べて排出ガスを伴わず、低騒音かつ高いエネルギー効率を実現できる点が特徴であり、環境規制の強化が進む中で導入が拡大している。主にリサイクル施設、港湾、建設現場、物流拠点などで使用され、電動化により精密な操作性とメンテナンス負荷の低減を両立する装置として位置付けられている。
図.電気駆動マテリアルハンドラーの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344485/images/bodyimage1】
電気駆動マテリアルハンドラー世界総市場規模
Global reports調査チームの最新レポート「グローバル電気駆動マテリアルハンドラー市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、グローバル電気駆動マテリアルハンドラー市場は2025年の2010百万米ドルから2032年には2743百万米ドルに成長し、2026年の市場規模は約2175百万米ドルと推計されており、2026-2032年のCAGR（年間成長率）が3.9%に達すると予測されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344485/images/bodyimage2】
上記の図表／データは、global reportsの最新レポート「グローバル電気駆動マテリアルハンドラー市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
製品タイプ別分析：Wheeled/Track/Othersの市場特性
製品タイプ別では、Wheeled Material Handler、Track Material Handler、Othersの3つのカテゴリーに分けられます。2026年の市場規模推計では、Wheeled型が約1250百万米ドル（シェア57.5%）、Track型が約780百万米ドル（35.9%）を占めます。特にWheeled型は、平均価格がTrack型より15%低いことから、物流倉庫やショッピングモールなどの室内環境での導入が拡大しています。技術革新面では、2023年リリースの新型Wheeledモデルが、バッテリー容量を30%増やしながら充電時間を40%短縮するなど、性能向上が市場拡大を支えています。
用途別分析：Port/Storehouse/Shopping Mallの需要動向
用途分野別では、Port、Storehouse、Shopping Mall、Otherの4つに分類されます。2026年の市場規模推計では、Port分野が約820百万米ドル（37.7%）、Storehouse分野が約680百万米ドル（31.3%）と、物流関連用途が主導的な地位を占めます。特にPort分野では、電気駆動マテリアルハンドラーの低騒音・低排ガス特性が、環境規制の厳しい欧州・北米の港湾での導入を加速させています。典型ユーザーとして、ドイツのハンブルク港は2023年から全ての新規導入マテリアルハンドラーを電気駆動化する政策を実施し、同港の年間CO2排出量を約1200トン削減する効果が期待されています。
企業別分析：主要14社の競争構造
企業別では、SANY、Terex、ATLAS、Mantsinen、SENNEBOGEN、Caterpillar、Liebherr、Komatsu、Kalmar、Hyster、XCMG、LiuGong、Konecranes、DEVELONの14社が市場を主導します。2026年の市場シェア推計では、SANYが18.5%、Terexが15.2%、ATLASが12.7%と上位3社が約46.4%のシェアを占めます。競争戦略面では、SANYは2023年から「電気駆動専用プラットフォーム」の開発に1.2億米ドルを投資し、バッテリー交換式システムの商用化を目指しています。一方、Terexは2024年から欧州市場向けに「電気駆動+AI運転支援」のハイブリッドモデルを投入し、作業効率を30%向上させる技術を打ち出しています。