サウジアラビアのセキュリティサービス市場、安全性への需要の高まりと技術革新に牽引され、2032年までに145億9,000万米ドル規模に到達へ

サウジアラビアのセキュリティサービス市場、安全性への需要の高まりと技術革新に牽引され、2032年までに145億9,000万米ドル規模に到達へ