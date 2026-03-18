レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 乳がん検診市場 2035年に224億米ドル規模へ拡大 年平均成長率9.1％で進む早期診断技術革新とAIスクリーニング需要の急成長
乳がん検診市場は、2025年から2035年にかけて93億米ドルから224億米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）が9.1％で成長する見込みです。早期発見を目的とした乳がん検診は、マンモグラフィー、臨床乳房検査、乳房自己検診といった検査方法によって推進されています。特にマンモグラフィーは乳がん検診の中で最も広く利用されている技術であり、早期の腫瘍発見において非常に効果的です。
市場推進要因：啓発活動と技術革新
乳がん検診市場の成長を牽引しているのは、乳がんに対する認識の向上と検診技術の革新です。近年、世界中で乳がんの早期発見に対する重要性が広く認知され、政府や医療機関、支援団体による啓発活動が積極的に行われています。これにより、乳がん検診プログラムへの参加が増加し、早期発見率が高まっています。
さらに、検診技術の進化も市場成長の重要な要素です。デジタル技術を駆使した3Dマンモグラフィーや高解像度画像の採用により、検出精度が向上しました。特に、乳がん検診における低侵襲技術（乳房MRIやABUSなど）の発展が進んでおり、特に高密度乳房組織を持つ女性にとって、新たな検診オプションを提供しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/breast-cancer-screening-market
市場制約：治療費の増加
一方で、乳がん検診市場の成長には一定の制約も存在します。特に、高度な治療技術や先進的な治療法の費用が増加傾向にあることが影響しています。化学療法をはじめとする治療法は、医薬品の価格上昇や治療の複雑さから、患者にとって高額な負担となり、すべての患者がこれらの治療を選択できるわけではありません。この高コスト化は、乳がん治療における選択肢を限られたものにし、市場の縮小を引き起こす要因となり得ます。
市場機会：個別化医療と遺伝子スクリーニングの進展
乳がんの個別化医療と遺伝子スクリーニングの発展は、市場に新たな成長機会をもたらしています。遺伝子検査技術の進歩により、BRCA1やBRCA2といった遺伝子変異が早期に特定できるようになり、予防措置や早期介入の可能性が広がりました。これにより、乳がん検診市場はより個別化されたアプローチへと進化しています。
遺伝子スクリーニングを活用した診断と治療の個別化は、患者ごとのリスクに基づいて最適な検診方法や治療方針を決定するため、より精度の高いケアを提供することが可能になります。このような動向は、市場に革新をもたらし、今後の成長を促進する要因となるでしょう。
主要企業のリスト：
● Siemens Healthcare
● Hologic, Inc
● Myriad Genetics
● Metabolomic Technologies Inc
● Biocrates Lifesciences AG
● A&G Pharmaceuticals
● Provista Diagnostics Inc
● Roche Diagnostics
● Lineage Cell Therapeutics, Inc. (Biotime Inc.)
● General Electric Company
● Quest Diagnostics
● Agendia NV
● Oncocyte Corporation
● Allengers Medical Systems Ltd.
市場セグメンテーション：エンドユーザー別と地域別
乳がん検診市場は、エンドユーザー別に診断センター、病院、診療所などに分かれます。特に診断センターが市場で最大のシェアを占めており、早期発見を目的とした検診を求める女性患者の増加に伴い、このセグメントは引き続き成長する見込みです。診断センターでは、マンモグラフィーや乳房超音波検査、生検などの検査が行われ、迅速かつ正確な診断が提供されています。
市場推進要因：啓発活動と技術革新
乳がん検診市場の成長を牽引しているのは、乳がんに対する認識の向上と検診技術の革新です。近年、世界中で乳がんの早期発見に対する重要性が広く認知され、政府や医療機関、支援団体による啓発活動が積極的に行われています。これにより、乳がん検診プログラムへの参加が増加し、早期発見率が高まっています。
さらに、検診技術の進化も市場成長の重要な要素です。デジタル技術を駆使した3Dマンモグラフィーや高解像度画像の採用により、検出精度が向上しました。特に、乳がん検診における低侵襲技術（乳房MRIやABUSなど）の発展が進んでおり、特に高密度乳房組織を持つ女性にとって、新たな検診オプションを提供しています。
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市場制約：治療費の増加
一方で、乳がん検診市場の成長には一定の制約も存在します。特に、高度な治療技術や先進的な治療法の費用が増加傾向にあることが影響しています。化学療法をはじめとする治療法は、医薬品の価格上昇や治療の複雑さから、患者にとって高額な負担となり、すべての患者がこれらの治療を選択できるわけではありません。この高コスト化は、乳がん治療における選択肢を限られたものにし、市場の縮小を引き起こす要因となり得ます。
市場機会：個別化医療と遺伝子スクリーニングの進展
乳がんの個別化医療と遺伝子スクリーニングの発展は、市場に新たな成長機会をもたらしています。遺伝子検査技術の進歩により、BRCA1やBRCA2といった遺伝子変異が早期に特定できるようになり、予防措置や早期介入の可能性が広がりました。これにより、乳がん検診市場はより個別化されたアプローチへと進化しています。
遺伝子スクリーニングを活用した診断と治療の個別化は、患者ごとのリスクに基づいて最適な検診方法や治療方針を決定するため、より精度の高いケアを提供することが可能になります。このような動向は、市場に革新をもたらし、今後の成長を促進する要因となるでしょう。
主要企業のリスト：
● Siemens Healthcare
● Hologic, Inc
● Myriad Genetics
● Metabolomic Technologies Inc
● Biocrates Lifesciences AG
● A&G Pharmaceuticals
● Provista Diagnostics Inc
● Roche Diagnostics
● Lineage Cell Therapeutics, Inc. (Biotime Inc.)
● General Electric Company
● Quest Diagnostics
● Agendia NV
● Oncocyte Corporation
● Allengers Medical Systems Ltd.
市場セグメンテーション：エンドユーザー別と地域別
乳がん検診市場は、エンドユーザー別に診断センター、病院、診療所などに分かれます。特に診断センターが市場で最大のシェアを占めており、早期発見を目的とした検診を求める女性患者の増加に伴い、このセグメントは引き続き成長する見込みです。診断センターでは、マンモグラフィーや乳房超音波検査、生検などの検査が行われ、迅速かつ正確な診断が提供されています。