レポートオーシャン株式会社プレスリリース : バイオテクノロジー藻類栽培プロセス微細藻類市場、2035年までに86億7800万米ドル到達見込み｜CAGR13.52%で進むサステナブルバイオ革新トレンド

レポートオーシャン株式会社プレスリリース : バイオテクノロジー藻類栽培プロセス微細藻類市場、2035年までに86億7800万米ドル到達見込み｜CAGR13.52%で進むサステナブルバイオ革新トレンド