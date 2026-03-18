2026年5月1日（予定）にBODYMAKERがプロデュースするパーソナルジム 「BM PERFORMANCE」グランドオープン！ 4月からのプレオープン（予定）に向けてお得な入会・体験予約受付開始！
日本発のスポーツブランドBODYMAKER（ボディメーカー）を製造から販売まで行なっているBODYMAKER株式会社（本社：大阪府吹田市垂水町3-16-17 代表：長淵 翔）よりお知らせです。
2026年5月1日（予定）にBODYMAKERがプロデュースするパーソナルジム「BM PERFORMANCE」をグランドオープンします。
「BM PERFORMANCE」は、格闘技から生まれたトレーニングブランドが減量の厳しい格闘家を支えてきた26年以上の経験を活かしたパーソナルジム。トレーナーがマンツーマンでサポートしますので運動初心者の方でも安心してトレーニングしていただけます。またALL BODYMAKERトレーニング用品やマシンを使用しているのも魅力のひとつ。筋力トレーニングやミット打ちを組み合わせた楽しく続けやすいトレーニングをご提案します。現在、お得な入会・体験予約など５月末までの限定キャンペーンを実施中！今なら通常入会金\30,000（税込）がなんと\10,000（税込）さらに入会特典としてウエア上下とスニーカー総額\10,000相当をプレゼント「実質\0とお得！」通常初回体験\5,000（税込）が\3,000（税込）まずはお得な期間中に試せるのもうれしい限り。4月からのプレオープン（予定）に向けて入会・初回体験予約受付中！ぜひ、お待ちしています。
併設店舗「BODYMAKER 江坂店」では、格闘用品、トレーニング用品、アパレル、シューズをはじめ、各種スポーツ用品を販売します。こちらもぜひ、ご来店くださいませ。
BODYMAKER
https://www.bodymaker.jp
パーソナルジム「BM PERFORMANCE」
https://www.bodymaker.jp/shop/pages/bm-performance.aspx
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344351/images/bodyimage1】
▼店頭告知ポスター
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344351/images/bodyimage2】
配信元企業：BODYMAKER株式会社
2026年5月1日（予定）にBODYMAKERがプロデュースするパーソナルジム「BM PERFORMANCE」をグランドオープンします。
「BM PERFORMANCE」は、格闘技から生まれたトレーニングブランドが減量の厳しい格闘家を支えてきた26年以上の経験を活かしたパーソナルジム。トレーナーがマンツーマンでサポートしますので運動初心者の方でも安心してトレーニングしていただけます。またALL BODYMAKERトレーニング用品やマシンを使用しているのも魅力のひとつ。筋力トレーニングやミット打ちを組み合わせた楽しく続けやすいトレーニングをご提案します。現在、お得な入会・体験予約など５月末までの限定キャンペーンを実施中！今なら通常入会金\30,000（税込）がなんと\10,000（税込）さらに入会特典としてウエア上下とスニーカー総額\10,000相当をプレゼント「実質\0とお得！」通常初回体験\5,000（税込）が\3,000（税込）まずはお得な期間中に試せるのもうれしい限り。4月からのプレオープン（予定）に向けて入会・初回体験予約受付中！ぜひ、お待ちしています。
併設店舗「BODYMAKER 江坂店」では、格闘用品、トレーニング用品、アパレル、シューズをはじめ、各種スポーツ用品を販売します。こちらもぜひ、ご来店くださいませ。
BODYMAKER
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パーソナルジム「BM PERFORMANCE」
https://www.bodymaker.jp/shop/pages/bm-performance.aspx
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