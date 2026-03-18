株式会社サンクユー、BtoB-EC投資失敗パターンと業務再設計の成功アプローチを公開 ― 投資回収に失敗しないための実務的改善ガイド ―
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343030/images/bodyimage1】
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入・運用においてよく見られる 「投資回収に失敗するパターン」とその打開策 をわかりやすく整理した最新コラム『BtoB-EC投資の失敗パターンと業務再設計の具体アプローチ｜投資回収に失敗しないための改善ガイド』を公開しました。
本コラムでは、BtoB-EC導入後に思うような成果が出ない企業に共通する“失敗の原因”を実務レベルで可視化し、それを解消するための業務再設計と改善アプローチを具体例とともに丁寧に解説しています。
■ なぜBtoB-EC導入後に投資回収が難しくなるのか
BtoB-ECは導入して終わりではなく、現場業務や顧客行動に合わせた運用設計があってはじめて成果につながります。
しかし、以下のような課題が後発的に発生することで、投資効果が埋もれてしまうケースが見受けられます。
・現行業務とのミスマッチ
・EC導入後の業務設計・運用改善がない
・部署横断の定着支援が不十分
・定量的な効果測定・改善サイクルがない
・顧客要件を反映できていないUI/UX
こうした問題点は、単に機能を足し合わせたり、システムを追加するだけでは解決できません。
本コラムでは、“失敗のパターン”を押さえて、改善につなげる設計思考と実装戦略を紹介しています。
■コラムで解説している主な内容
(1) EC導入後の失敗パターン
目的・成果指標が不明確
受注・在庫・基幹設計のずれ
現場の業務負荷や承認フローの非効率
など、失敗に共通する典型例を整理。
(2) 投資回収で失敗しやすい構造とは
売上増だけでなく、工数削減や顧客リピート獲得といったROIを見落としがちなポイントを解説。
(3) 業務再設計のフレームワーク
現場のUXと内部プロセスの両方から改善するための設計アプローチ。
(4) 測定可能な改善KPI設計
導入効果を可視化し、継続的改善につなげる指標・改善サイクルの考え方。
(5) 改善成功に向けた体制設計
社内関係者・外部パートナーとの合意形成とプロジェクト管理のポイント。
■ コラムはこちら
投資が裏目に出るBtoB-ECの本末転倒な実態｜現場を混乱させる5つの失敗要因と経営者が打つべき一手
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-investment-failure-patterns-and-operational-redesign/
■ サンクユーの支援について
サンクユーは、BtoB-EC の導入・運用・改善・再設計をワンストップで支援している企業です。
導入後に思うような成果が出ない、効果測定ができない、投資を回収できる設計にしたいといった課題に対して、以下のような支援を行っています。
・現状の業務フロー可視化・改善設計
・BtoB-EC や業務プロセス再設計のロードマップ策定
・EC-CUBE を中心としたシステム構築・カスタマイズ
・KPI 設計と効果測定・分析支援
・定着化支援・運用改善プロジェクト支援
「いまの BtoB-EC は効果が出ていない」
「そもそも投資対効果の見える化ができていない」
「再設計して成果につなげたい」
という企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
御社の現状に合わせた最適な改善プランをご提案いたします。
■こんな企業様におすすめ
・BtoB-EC を導入したが効果が出ない
・投資回収の見える化ができていない
・受注・在庫・承認フローで非効率が散見される
株式会社サンクユー（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、BtoB-EC導入・運用においてよく見られる 「投資回収に失敗するパターン」とその打開策 をわかりやすく整理した最新コラム『BtoB-EC投資の失敗パターンと業務再設計の具体アプローチ｜投資回収に失敗しないための改善ガイド』を公開しました。
本コラムでは、BtoB-EC導入後に思うような成果が出ない企業に共通する“失敗の原因”を実務レベルで可視化し、それを解消するための業務再設計と改善アプローチを具体例とともに丁寧に解説しています。
■ なぜBtoB-EC導入後に投資回収が難しくなるのか
BtoB-ECは導入して終わりではなく、現場業務や顧客行動に合わせた運用設計があってはじめて成果につながります。
しかし、以下のような課題が後発的に発生することで、投資効果が埋もれてしまうケースが見受けられます。
・現行業務とのミスマッチ
・EC導入後の業務設計・運用改善がない
・部署横断の定着支援が不十分
・定量的な効果測定・改善サイクルがない
・顧客要件を反映できていないUI/UX
こうした問題点は、単に機能を足し合わせたり、システムを追加するだけでは解決できません。
本コラムでは、“失敗のパターン”を押さえて、改善につなげる設計思考と実装戦略を紹介しています。
■コラムで解説している主な内容
(1) EC導入後の失敗パターン
目的・成果指標が不明確
受注・在庫・基幹設計のずれ
現場の業務負荷や承認フローの非効率
など、失敗に共通する典型例を整理。
(2) 投資回収で失敗しやすい構造とは
売上増だけでなく、工数削減や顧客リピート獲得といったROIを見落としがちなポイントを解説。
(3) 業務再設計のフレームワーク
現場のUXと内部プロセスの両方から改善するための設計アプローチ。
(4) 測定可能な改善KPI設計
導入効果を可視化し、継続的改善につなげる指標・改善サイクルの考え方。
(5) 改善成功に向けた体制設計
社内関係者・外部パートナーとの合意形成とプロジェクト管理のポイント。
■ コラムはこちら
投資が裏目に出るBtoB-ECの本末転倒な実態｜現場を混乱させる5つの失敗要因と経営者が打つべき一手
https://www.thank-u.net/blog/b2b-ec/btob-ec-investment-failure-patterns-and-operational-redesign/
■ サンクユーの支援について
サンクユーは、BtoB-EC の導入・運用・改善・再設計をワンストップで支援している企業です。
導入後に思うような成果が出ない、効果測定ができない、投資を回収できる設計にしたいといった課題に対して、以下のような支援を行っています。
・現状の業務フロー可視化・改善設計
・BtoB-EC や業務プロセス再設計のロードマップ策定
・EC-CUBE を中心としたシステム構築・カスタマイズ
・KPI 設計と効果測定・分析支援
・定着化支援・運用改善プロジェクト支援
「いまの BtoB-EC は効果が出ていない」
「そもそも投資対効果の見える化ができていない」
「再設計して成果につなげたい」
という企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
御社の現状に合わせた最適な改善プランをご提案いたします。
■こんな企業様におすすめ
・BtoB-EC を導入したが効果が出ない
・投資回収の見える化ができていない
・受注・在庫・承認フローで非効率が散見される