軸受状態の監視世界市場レポート2026-2032：企業調査、販売量、売上推移、平均価格
グローバルレポート代理店（Global Reports：東京都中央区）は、最新調査レポート「グローバル軸受状態の監視市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」（YHResearch）を2026年3月18日に発行しました。
無料サンプルのご請求・レポート詳細はこちら：https://www.globalreports.jp/reports/137300/bearing-condition-monitoring
グローバル軸受状態の監視市場の現状を体系的に整理した上で、2021年から2032年までの市場規模データと成長シナリオを用いて将来予測を行っています。製品タイプ別、用途別、地域別の多面的な分析を通じて、企業戦略立案に直結する実務的なインサイトを提供します。
市場規模
グローバル軸受状態の監視市場は、2032年には約1267百万米ドルに達すると予測されています。2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は3.8%と見込まれており、2026年の市場規模は約1015百万米ドルと推計されています。この成長は、技術革新、需要の増加、規制や産業構造の変化などの要因に支えられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344501/images/bodyimage1】
軸受状態の監視の定義と技術的特性
軸受状態の監視とは、回転機械において使用される軸受（ベアリング）の運転状態をリアルタイムまたは定期的に把握し、異常兆候や劣化の進行を早期に検出するための診断・監視技術を指す。主に振動、温度、音響、超音波、潤滑状態などのパラメータを計測し、それらのデータを解析することで軸受の健全性を評価する。近年ではセンサー技術とデジタル解析技術の進展により、オンライン監視や遠隔監視が可能となり、設備保全の高度化に寄与している。
この技術は、発電設備、石油・ガスプラント、製造業の回転機械、鉄道・航空機など、あらゆる産業分野で活用されている。軸受は回転機械の中核部品であり、その故障は設備全体の停止や重大な損害につながる可能性があるため、状態監視の重要性は極めて高い。軸受状態の監視は、予知保全（Predictive Maintenance）を実現する基盤技術として、設備管理の高度化において重要な位置を占めている。
予知保全への移行とデジタル化の進展
産業界では、従来の定期保全から予知保全への移行が進んでいる。軸受状態の監視はこの変化の中核を担う技術であり、設備の稼働状況を継続的に把握することで、故障の兆候を事前に検知し、計画的なメンテナンスを可能にする。これにより、突発的な設備停止のリスクを低減し、運用効率の向上が図られている。
また、IoTやデータ分析技術の進展により、監視システムは高度化している。センサーから取得したデータをクラウドや解析プラットフォームで処理することで、より精度の高い異常検知が可能となっている。こうしたデジタル化の進展は、軸受状態監視市場の拡大を支える重要な要因となっている。
振動・超音波解析技術の高度化
軸受状態の監視においては、振動解析や超音波検知が主要な技術として利用されている。振動データの解析により、軸受内部の損傷や摩耗、バランス異常などを検出することが可能であり、設備診断の基本技術として広く採用されている。一方、超音波技術は初期段階の異常検知に優れており、微細な摩耗や潤滑不良の兆候を早期に把握する手段として活用されている。
これらの技術はセンサー性能の向上や信号処理技術の進歩により精度が向上しており、より高度な診断が可能となっている。特に複合的なデータ解析を行うことで、単一の測定手法では検出が難しい異常の把握が可能となり、設備保全の信頼性が高まっている。
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グローバル軸受状態の監視市場の現状を体系的に整理した上で、2021年から2032年までの市場規模データと成長シナリオを用いて将来予測を行っています。製品タイプ別、用途別、地域別の多面的な分析を通じて、企業戦略立案に直結する実務的なインサイトを提供します。
市場規模
グローバル軸受状態の監視市場は、2032年には約1267百万米ドルに達すると予測されています。2026年から2032年にかけての年平均成長率（CAGR）は3.8%と見込まれており、2026年の市場規模は約1015百万米ドルと推計されています。この成長は、技術革新、需要の増加、規制や産業構造の変化などの要因に支えられています。
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軸受状態の監視の定義と技術的特性
軸受状態の監視とは、回転機械において使用される軸受（ベアリング）の運転状態をリアルタイムまたは定期的に把握し、異常兆候や劣化の進行を早期に検出するための診断・監視技術を指す。主に振動、温度、音響、超音波、潤滑状態などのパラメータを計測し、それらのデータを解析することで軸受の健全性を評価する。近年ではセンサー技術とデジタル解析技術の進展により、オンライン監視や遠隔監視が可能となり、設備保全の高度化に寄与している。
この技術は、発電設備、石油・ガスプラント、製造業の回転機械、鉄道・航空機など、あらゆる産業分野で活用されている。軸受は回転機械の中核部品であり、その故障は設備全体の停止や重大な損害につながる可能性があるため、状態監視の重要性は極めて高い。軸受状態の監視は、予知保全（Predictive Maintenance）を実現する基盤技術として、設備管理の高度化において重要な位置を占めている。
予知保全への移行とデジタル化の進展
産業界では、従来の定期保全から予知保全への移行が進んでいる。軸受状態の監視はこの変化の中核を担う技術であり、設備の稼働状況を継続的に把握することで、故障の兆候を事前に検知し、計画的なメンテナンスを可能にする。これにより、突発的な設備停止のリスクを低減し、運用効率の向上が図られている。
また、IoTやデータ分析技術の進展により、監視システムは高度化している。センサーから取得したデータをクラウドや解析プラットフォームで処理することで、より精度の高い異常検知が可能となっている。こうしたデジタル化の進展は、軸受状態監視市場の拡大を支える重要な要因となっている。
振動・超音波解析技術の高度化
軸受状態の監視においては、振動解析や超音波検知が主要な技術として利用されている。振動データの解析により、軸受内部の損傷や摩耗、バランス異常などを検出することが可能であり、設備診断の基本技術として広く採用されている。一方、超音波技術は初期段階の異常検知に優れており、微細な摩耗や潤滑不良の兆候を早期に把握する手段として活用されている。
これらの技術はセンサー性能の向上や信号処理技術の進歩により精度が向上しており、より高度な診断が可能となっている。特に複合的なデータ解析を行うことで、単一の測定手法では検出が難しい異常の把握が可能となり、設備保全の信頼性が高まっている。