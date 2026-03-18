インドのスマートカード市場が急伸：2032年までに年平均成長率（CAGR）7.22%で1,661億6,000万米ドルに達する見通し

インドのスマートカード市場が急伸：2032年までに年平均成長率（CAGR）7.22%で1,661億6,000万米ドルに達する見通し