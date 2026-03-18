最大60％OFF！MINISFORUM「新生活応援セール」3月17日（火）より開催
2026年3月17日（火）から3月31日（火）までの期間、MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITEDが運営するミニPCメーカーのMinisforum（ミニスフォーラム）は、Minisforum日本公式サイト（https://store.minisforum.jp/）にて、春の大型セール「新生活応援セール」を開催いたします。
今回のセールでは、AI対応ミニPCや高性能ミニワークステーションなど、人気モデルを対象に最大60％OFFの特別価格で提供いたします。AI開発、クリエイティブ制作、ビジネス用途など幅広いニーズに対応するMINISFORUM製品を、お得に購入できる期間限定のセールとなっております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344443/images/bodyimage1】
開催概要
春の新生活シーズンに向け、より多くのユーザーに高性能ミニPCを体験いただくため、MINISFORUMでは期間限定のセールを実施いたします。
人気のAIミニPCシリーズやミニワークステーションなど、複数のモデルを特別価格で提供いたします。一部モデルはFlash Saleとして数量限定の特価販売も実施いたします。
セール名称：新生活応援セール
開催期間：2026年3月17日（火）～2026年3月31日（火）
最大割引率：最大60％OFF
イベントページ：https://bit.ly/4siPzbQ
主なキャンペーン内容
■ ベストセール
スタッフが厳選した人気モデルを、通常価格よりお得な特別価格でご提供いたします。AIミニPCやミニワークステーションなど、人気シリーズをお得に購入いただけます。
■ Flash Sale（数量限定）
期間限定のFlash Saleでは、一部モデルが最大60％OFFの特別価格で提供いたします。その他の人気機種も大幅値下げとなっておりますので、ぜひこの機会にご検討ください。
数量限定のため、在庫がなくなり次第終了となります。
■ 購入特典
一部対象モデルをご購入のお客様には、以下の特典をご用意しております。・
・マウスパッド
・スマホスタンド
・収納ポーチ
※特典は対象製品により異なります。
MINISFORUMについて
MINISFORUMは、2018年に設立されたグローバルAI PCブランドです。150か国以上で累計400万台以上を販売し、世界1,500社を超える販売代理店ネットワークを展開しております。
MINISFORUMはこれからも、「コンパクトかつ高性能」という価値を追求し続け、AI時代においてユーザーに新たなコンピューティング体験を提供するとともに、ビジネスや日常をより快適で効率的に支える製品の開発に取り組んでまいります。
配信元企業：MICRO COMPUTER （HK）TECH LIMITED
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