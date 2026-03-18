那覇発着コスタセレーナクルーズ2026年3月～4月出発 6コース 直前割引の予約を開始 最安値29,800円～
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、2026年3月～4月に出発する「コスタセレーナ」による那覇発着（片道コース含む）クルーズ6コースについて、直前割引予約の販売を本日より開始いたしました。
本キャンペーンでは、内側客室限定の特別価格として、3泊最安値29,800円からクルーズをご利用いただけます。
■那覇発着で気軽に楽しめるクルーズ
今回の直前割引対象クルーズは、沖縄・那覇を発着港とするクルーズ（片道コース含む）で、イタリア船籍のコスタセレーナにて佐世保や韓国・釜山などを巡るコースです。最短3泊からご利用いただけるため、気軽に船旅を楽しめる点が魅力です。クルーズ料金には、船内での食事、移動費、エンターテインメント、各種施設の利用が含まれており、移動・宿泊・食事が一体となったコストパフォーマンスの高い旅行をお楽しみいただけます。
■大型客船「コスタセレーナ」
「コスタセレーナ」は2025年11月に大改装を行い、リニューアルいたしました。総トン数114,500トン、乗客定員3,780名を誇る大型客船で、イタリアンスタイルの船内デザインや豊富なレストラン、劇場でのショー、カジノ、プール、スパなど多彩な施設を備えています。船上では本格的なイタリア料理やショー、イベントなどを楽しみながら、優雅なクルーズライフをご体験いただけます。
■対象コース（6コース）
2026年3月30日出発 那覇発佐世保着 4泊5日クルーズ 39,800円
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_108279.html
2026年4月3日出発 佐世保発那覇着 6泊7日クルーズ 54,800円
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_6N_SAP_108280.html
2026年4月9日出発 那覇発着 3泊4日クルーズ 34,800円
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_3N_OKA_104744.html
2026年4月12日出発 那覇発佐世保着 3泊4日クルーズ 29,800円
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_3N_OKA_108281.html
2026年4月15日出発 佐世保発那覇着 4泊5日クルーズ 39,800円
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_SAP_108283.html
2026年4月19日出発 那覇発着 4泊5日クルーズ 39,800円
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_104746.html
■ご予約はお早めに
今回の直前割引は内側客室限定の特別価格となります。直前割引のため客室数には限りがありますので、ご検討中のお客様はお早めのご予約をおすすめいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344498/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。2年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
本キャンペーンでは、内側客室限定の特別価格として、3泊最安値29,800円からクルーズをご利用いただけます。
■那覇発着で気軽に楽しめるクルーズ
今回の直前割引対象クルーズは、沖縄・那覇を発着港とするクルーズ（片道コース含む）で、イタリア船籍のコスタセレーナにて佐世保や韓国・釜山などを巡るコースです。最短3泊からご利用いただけるため、気軽に船旅を楽しめる点が魅力です。クルーズ料金には、船内での食事、移動費、エンターテインメント、各種施設の利用が含まれており、移動・宿泊・食事が一体となったコストパフォーマンスの高い旅行をお楽しみいただけます。
■大型客船「コスタセレーナ」
「コスタセレーナ」は2025年11月に大改装を行い、リニューアルいたしました。総トン数114,500トン、乗客定員3,780名を誇る大型客船で、イタリアンスタイルの船内デザインや豊富なレストラン、劇場でのショー、カジノ、プール、スパなど多彩な施設を備えています。船上では本格的なイタリア料理やショー、イベントなどを楽しみながら、優雅なクルーズライフをご体験いただけます。
■対象コース（6コース）
2026年3月30日出発 那覇発佐世保着 4泊5日クルーズ 39,800円
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_108279.html
2026年4月3日出発 佐世保発那覇着 6泊7日クルーズ 54,800円
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_6N_SAP_108280.html
2026年4月9日出発 那覇発着 3泊4日クルーズ 34,800円
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_3N_OKA_104744.html
2026年4月12日出発 那覇発佐世保着 3泊4日クルーズ 29,800円
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_3N_OKA_108281.html
2026年4月15日出発 佐世保発那覇着 4泊5日クルーズ 39,800円
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_SAP_108283.html
2026年4月19日出発 那覇発着 4泊5日クルーズ 39,800円
https://www.best1cruise.com/B/COS/CO__COS_COSSE_4N_OKA_104746.html
■ご予約はお早めに
今回の直前割引は内側客室限定の特別価格となります。直前割引のため客室数には限りがありますので、ご検討中のお客様はお早めのご予約をおすすめいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344498/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門WEBサイトを展開しています。2年連続で実施した金沢発着チャータークルーズでは、日本外航客船協会が主催する「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」において昨年優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績を有しております。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
プレスリリース詳細へ