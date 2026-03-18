全自動誘導式ハンドドライヤー市場：エンドユーザー、空気流設計、設置タイプ、作動技術、モーター技術別、世界予測、2026年～2032年
全自動誘導式ハンドドライヤー市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均5.53%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、全自動誘導式ハンドドライヤー市場調査レポートを発行・販売します。
「全自動誘導式ハンドドライヤーレポート」では衛生面、エネルギー効率、センサー統合、導入を左右する調達優先事項を検証する、全自動誘導式ハンドドライヤーに関する権威ある導入紹介を言及するほか、2025年に米国が実施した関税措置が、バリューチェーン全体における世界のサプライチェーン、調達基準、戦略的サプライヤー選定に与えた影響の評価を分析します。
世界の全自動誘導式ハンドドライヤー市場規模は、2025年に3億2,895万米ドルと評価され、2026年の3億4,527万米ドルから2032年には4億7,968万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1948037-fully-automatic-induction-hand-dryer-market-by-end.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：エンドユーザー別
第9章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：空気流設計別
第10章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：設置タイプ別
第11章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：作動技術別
第12章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：モーター技術別
第13章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：地域別
第14章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：グループ別
第15章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：国別
第16章 米国：全自動誘導式ハンドドライヤー市場
第17章 中国：全自動誘導式ハンドドライヤー市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・全自動誘導式ハンドドライヤーの導入において重要な技術は何ですか？
非接触作動、高速気流管理、センサーの知能化、統合型フィルターまたは抗菌表面処理などが重要です。
・全自動誘導式ハンドドライヤー市場の変革を促した要因は何ですか？
センサー技術の進歩、衛生管理の必要性、規制圧力、接続型サービスモデルが要因です。
・2025年に米国で実施された関税措置はどのような影響を与えましたか？
調達戦略、サプライチェーン、製品ロードマップに波及し、コスト圧力を高めました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「全自動誘導式ハンドドライヤーレポート」では衛生面、エネルギー効率、センサー統合、導入を左右する調達優先事項を検証する、全自動誘導式ハンドドライヤーに関する権威ある導入紹介を言及するほか、2025年に米国が実施した関税措置が、バリューチェーン全体における世界のサプライチェーン、調達基準、戦略的サプライヤー選定に与えた影響の評価を分析します。
世界の全自動誘導式ハンドドライヤー市場規模は、2025年に3億2,895万米ドルと評価され、2026年の3億4,527万米ドルから2032年には4億7,968万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1948037-fully-automatic-induction-hand-dryer-market-by-end.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：エンドユーザー別
第9章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：空気流設計別
第10章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：設置タイプ別
第11章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：作動技術別
第12章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：モーター技術別
第13章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：地域別
第14章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：グループ別
第15章 全自動誘導式ハンドドライヤー市場：国別
第16章 米国：全自動誘導式ハンドドライヤー市場
第17章 中国：全自動誘導式ハンドドライヤー市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・全自動誘導式ハンドドライヤーの導入において重要な技術は何ですか？
非接触作動、高速気流管理、センサーの知能化、統合型フィルターまたは抗菌表面処理などが重要です。
・全自動誘導式ハンドドライヤー市場の変革を促した要因は何ですか？
センサー技術の進歩、衛生管理の必要性、規制圧力、接続型サービスモデルが要因です。
・2025年に米国で実施された関税措置はどのような影響を与えましたか？
調達戦略、サプライチェーン、製品ロードマップに波及し、コスト圧力を高めました。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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