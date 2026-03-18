ストレスや人間関係の悩みを抱える人が増える中、無意識の思い込みや感情のパターンに向き合う心理アプローチへの関心が高まっています。こうした背景の中、ブレスワークガイドOmmi（おんみ）は、オンライン個人セッション「意識の解放セッション」のモニター募集を開始しました。ブレスワークガイドとして活動するOmmi（おんみ）は、感情や思い込みによって繰り返される人生のパターンにアプローチするオンライン個人セッション「意識の解放セッション」のモニター募集を開始しました。モニター受付は2026年3月31日までの期間限定となります。近年、ストレス社会の中で「同じことで悩んでしまう」「同じ人間関係の問題を繰り返してしまう」など、無意識の感情パターンや思い込みによる悩みを抱える人が増えています。「意識の解放セッション」は、こうした無意識の思い込みや感情の反応にアプローチし、人生のパターンをやさしく解放していくオンライン個人セッションです。■ 無意識の思い込みが生み出す人生のパターン人は誰でも、過去の経験や価値観から生まれた「思い込み（信念）」を無意識のうちに持っています。例えば・同じ場面で怒りや悲しみが湧いてしまう・特定の人に強く反応してしまう・自分を後回しにしてしまう・人と比べて落ち込む・孤独感や分離感を感じるこうした反応は、幼少期の体験や過去の出来事、社会的価値観などによって作られた無意識のパターンによって生まれていることが多くあります。そのため「変えたい」と思っていても、自分の意思だけでは変えられず、同じ感情や出来事を繰り返してしまうことがあります。■ 呼吸と意識ワークを組み合わせた独自の解放アプローチ「意識の解放セッション」では、カウンセリングに加えて呼吸法（ブレスワーク）や意識解放ワークを組み合わせたOmmi独自の手法を用い、感情や思い込みの背景にある意識の構造を丁寧に紐解いていきます。長年の意識探求と実践の中で培われた手法により、絡み合った思考や感情を整理し、心や身体の緊張をゆるめることで・頭の中が整理される・心が軽くなる・物事の見え方が変わるといった変化を感じる人も多くいます。実際にセッションを体験した参加者からは「頭の中のごちゃごちゃが整理され、やるべきことが明確になった」「心が軽くなり、物事をシンプルに見られるようになった」「インナーチャイルドに気づき、受け止めることができた」といった声が寄せられています。■ 開発者コメントブレスワークガイド Ommi コメント「人は本来、とても軽やかな存在だと感じています。しかし多くの人が、感情や思い込みによって作られた“人生のパターン”の中で苦しんでいます。このセッションを通して、少しでも多くの方がその重荷を手放し、本来の軽やかさを取り戻していただけたらと願っています。」■ モニター募集概要サービス名：意識の解放セッション形式：オンライン個人セッション所要時間：90～120分初回通常価格：16,000円→期間限定モニター価格：10,000円モニター受付締切：2026年3月31日セッション自体は4月以降の日程でも予約可能ですが、モニター受付は3月末で一旦終了となります。■ 詳細・申し込みhttps://ommi.yugacolor.com/release-session/■ ブレスワークガイド Ommi呼吸法（ブレスワーク）と意識解放ワークを組み合わせ、人が本来持つ軽やかさや可能性を取り戻すサポートを行っている。個人セッションやワークショップなどを通じて「意識の解放」をテーマに活動している。