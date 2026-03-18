東急線沿線で通信サービスを提供している東急グループのイッツ・コミュニケーションズ株式会社(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：金井 美惠 以下、「イッツコム」)は、東急セキュリティ株式会社(本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：下形 和永 以下、「東急セキュリティ」)と連携し、イッツコムが提供しているスマートホームサービス「iTSCOM HOME」の戸建住宅向け防犯カメラパックのオプションサービスとして、4月1日より「東急セキュリティオプションサービス」(以下、「本サービス」)の提供を開始いたします。





戸建住宅向け防犯カメラパック





東急セキュリティステッカー





[URL] https://www.itscom.co.jp/service/itscomhome/security_camera_pack.html









イッツコムと東急セキュリティは、日常的に警察や行政・自治体と連携した地域の防犯・防災活動に取り組んでおり、地域の安全・安心な街づくりを推進しています。

イッツコムでは、それに加えてデジタルソリューションを活用した地域DXを推進し、地域社会の持続的な発展を目指しています。その一環として、防犯や見守りサービスの拡充を目的に、2025年9月1日より「iTSCOM HOME防犯カメラパック」を提供しています。









一方、東急セキュリティでは、ホームセキュリティや高齢者見守りサービスなどの個人向けサービスから、ビル・テナント等での異常時、路線バスの事故現場でのトラブルに対して、警備員が駆けつけ対応するBPO*サービスまで、『警備員駆けつけプラットフォーム』を活用したサービスを幅広く提供してまいりました。

本サービスは、防犯カメラパックをご利用のお客さまに対し、より一層の不安軽減を支援するサービスとして、イッツコムの防犯カメラが設置されている戸建住宅において「東急セキュリティステッカー(以下、「セキュリティステッカー」)」と「駆けつけサービス」を提供し、犯罪抑止ニーズへの更なる充足を図るものです。

＊BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)





●セキュリティステッカーで防犯抑止効果

防犯カメラの設置に加えてセキュリティステッカーを掲出することで、住まいが守られているという印象を与え、防犯意識の高さを見える化することにより、空き巣や侵入被害の未然防止といった抑止効果が期待できます。





●安心につながる駆けつけサービス

イッツコムの防犯カメラが設置されている戸建住宅において、お客さまからのお電話による依頼に基づき、東急セキュリティの警備員が現地へ駆けつけ、状況確認および報告などの一次対応を行います。東急セキュリティがこれまで提供してきた24時間365日の警備体制を活かし、お客さまの不安軽減をサポートします。





●見守りを強化するモーション検知機能

本サービスの追加にあわせ、新たに、防犯カメラのiTSCOM HOME専用アプリにモーション検知機能を搭載しました。カメラがモーション(動き)を検知した際に、アプリにプッシュ通知でお知らせします。通知を受けたお客さまは、外出先からでも異変を察知してアプリで映像を確認でき、必要に応じて駆けつけサービスの要請ができ、迅速な対応につながります。









■iTSCOM HOME防犯カメラパックについて

イッツコムの高速インターネットサービスとセットでご利用いただく戸建て住宅向けの防犯カメラのサービスです。24時間常時録画の防犯カメラ映像をiTSCOM HOME専用アプリからスマホでリアルタイムに確認できるほか、映像のダウンロードも可能です。夜間は暗視モードで撮影でき、カメラのスピーカー機能を使ってアプリから遠隔で声かけを行うこともできます。

イッツコムの高速インターネットサービスを防犯カメラの通信回線として利用することで、鮮明で安定した映像を確認いただけます。1台目は標準工事費無料で設置。レンタル利用のため、初期コストを抑えて導入できるほか、故障時には無償交換で対応します。

さらに、無線接続で設置する場合のメッシュWi-Fi導入など、インターネットサービスとあわせたサポートを提供し、お申し込みから設置・設定までワンストップでご利用いただけます。









■東急セキュリティオプションサービス概要

【商品名】iTSCOM HOME防犯カメラパック 東急セキュリティオプションサービス

【オプション月額利用料】1世帯あたり 1,320円(税込)

【駆けつけ対応費用】6,600円(税込)/回(依頼時)

※iTSCOM HOME防犯カメラパックをご利用の方がお申込みいただけます。









■iTSCOM HOME防犯カメラパック サービス概要

【月額利用料】1台目 ：2,530円(税込)/台

2台目以降：990円(税込)/台

【標準設置工事費】1台目：無料

2台目以降(1台目と同時工事の場合)：13,200円(税込)/台

https://www.itscom.co.jp/service/itscomhome/security_camera_pack.html





今後も、イッツコムおよび東急セキュリティは、連携して、東急線沿線地域のお客さまの暮らしを安心かつ便利で豊かにすることに寄与してまいります。









■会社概要

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 金井 美惠

所在地 ： 東京都世田谷区用賀4丁目10番1号

世田谷ビジネススクエアタワー 22F

株主 ： 東急株式会社

会社設立 ： 1983年3月2日 / 開局：1987年10月2日

会社設立 ： 電気通信事業法による電気通信事業、

放送法による一般放送事業(有線テレビジョン放送事業)ほか

資本金 ： 52億9千4百万円

サービスサイト ： https://www.itscom.co.jp

コーポレートサイト ： https://www.itscom.co.jp/corporate/





東急セキュリティ株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 下形 和永

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4丁目1番1号 キャロットタワー21F

事業内容： セキュリティ事業

URL ： https://www.tokyu-security.co.jp/