京都市内でホテルタイプ23棟、一棟貸しの町家タイプ52棟の計75棟503室(2026年3月時点／開業予定含む)の宿泊施設を運営する株式会社レアル(所在地：京都市中京区、代表取締役：反保 宏士郎)は、高級宿として「鈴 京都御所南 喜承庵」をリブランドオープンいたしました。





1階客室





今回開業した「鈴 京都御所南 喜承庵」は、京都御所から徒歩約10分の場所に位置する、京町家の面影を残しながらも上質な滞在空間を提供する一棟貸し町家宿です。

歴史と文化が息づく京都御所の南エリアに佇む「鈴 京都御所南 喜承庵」は、伝統的な京町家の趣を大切に残しながら、現代の滞在ニーズに応える設備を備え、町家ならではの温もりと、プライベートな空間での滞在体験を提供します。





外観





■京都の美と現代の快適さが調和する町家空間

「鈴 京都御所南 喜承庵」は、京都らしい町家の魅力を凝縮した一棟貸し宿です。館内には二つの寝室を備え、最大8名までご宿泊いただけるゆとりある空間が広がります。ぬくもりを感じる木材や畳を用いた設えが、落ち着いた和の雰囲気を演出します。伝統とモダンが調和した空間で、京都ならではの滞在体験をお楽しみいただけます。





2階ベッドルーム





2階和室





■滞在をより豊かにする充実した設備

一棟貸しならではの滞在をより快適にお楽しみいただけるよう、施設設備も充実させています。滞在中に地元の食材を使って京都の食文化を楽しんでいただけるよう、キッチン設備を完備し、調理器具や食器類も取り揃えています。

また、大人数でのご宿泊でも快適にお過ごしいただけるよう、シャワールームを1階と2階の両方に設置しています。





ダイニング





■露天風呂で味わう、京都の静かな贅沢

お庭には露天風呂をご用意しています。京都の中心部にありながらも静かな時間が流れる空間で、非日常のひとときをお過ごしいただけます。

また、シャワールームを1階と2階に設置しており、大人数でのご宿泊でも快適にご利用いただけます。京町家の落ち着いた空間の中で、ゆったりとした京都時間をご堪能ください。





テラス





露天風呂イメージ





●施設概要

施設名 ： 鈴 京都御所南 喜承庵

所在地 ： 京都府京都市中京区麩屋町通布袋屋町495-3

アクセス ： 京都市営地下鉄 烏丸線「丸太町」駅 徒歩10分

公式ホームページ： https://rinn-kyomachi.com/list/kishoan/









●株式会社レアルについて

京都市内でホテルタイプ23棟、一棟貸しの町家タイプ52棟、計75棟503室(2026年3月時点・開業予定含む)を展開。国内では珍しい分散型ホテルオペレーションを確立しており、この分野においては国内最大手のホテルオペレーターです。今後京都市内において2029年までに計700室の拡大を計画しており、新規開発はもちろん、既存施設のオペレーターチェンジなども積極的に進めてまいります。

また、京町家を宿泊施設として蘇らせる手法のリーディングカンパニーでもあり、設立以来、宿泊事業を通して京都に残る日本の美を国内外に伝え続けています。









【会社概要】

社名 ： 株式会社レアル

設立 ： 2013年2月

資本金 ： 10,000,000円

代表取締役 ： 反保 宏士郎

本社所在地 ： 〒604-0835

京都市中京区御池通間之町東入高宮町206 御池ビル5階

事業内容 ： 京町家旅館、ホテル、宿の経営

及び企画・設計・施工・販売・コンサルティング業務

不動産の売買、賃貸、管理及びその代理・仲介

公式HP ： https://real-ec.co.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/hotel_rinn/