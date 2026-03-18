株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、シワを改善し美白※1も叶える美容液『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』を、2026年5月21日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。

『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』は、美白※1を叶えながら、できてしまったシワを改善する、有効成分「ナイアシンアミド」配合の美容液。シワやシミなど、年齢による肌悩みに多角的にアプローチします。

さらに、ハーバーこだわりの和漢混合エキス5種〔カンゾウ葉エキス※2、トウキエキス(1)※2、スイカズラエキス※2、ヨクイニンエキス※2、パール(真珠)プロテイン※2※3〕を配合。年齢肌※4を集中ケアし、輝くような透明感に満ちたハリつや肌へ導きます。





『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』 5,940円(税込)





≪商品概要≫

商品名 ：薬用 ホワイト＆リンクルセラム［医薬部外品］

容量・価格：20g 5,940円(税込)





＜商品特長＞

◎有効成分「ナイアシンアミド」配合の薬用集中美容液。

内側からグッと押し上げてシワを改善。同時にメラニンの生成を抑えてシミも予防します。

【ナイアシンアミドとは】「ビタミンB3」とも呼ばれ、ビタミンB群の一種で、シワを改善し、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ美白効果があります。





◎ハーバーならでは、5種の和漢混合エキス〔カンゾウ葉エキス※2、トウキエキス(1)※2、スイカズラエキス※2、ヨクイニンエキス※2、パール(真珠)プロテイン※2※3〕を配合。潤いとハリ、弾力を与えます。





5種類の和漢混合エキス





＜使用方法＞

化粧水、保護(スクワランなど)の後、目元や口元、額などの気になる部分に適量をなじませます。

※なくなり次第、終了となります。





販売名：HABA 薬用 リンクルセラム





※1 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを予防

※2 保湿成分

※3 加水分解コンキオリン液

※4 加齢に伴う変化が現れた肌のこと









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける「5つの無添加」





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