有効成分「ナイアシンアミド」で叶える本気のシワ改善＆美白※1ケア！2026年5月21日(木)より数量限定発売『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』
株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、シワを改善し美白※1も叶える美容液『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』を、2026年5月21日(木)より、通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて数量限定で発売いたします。
『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』は、美白※1を叶えながら、できてしまったシワを改善する、有効成分「ナイアシンアミド」配合の美容液。シワやシミなど、年齢による肌悩みに多角的にアプローチします。
さらに、ハーバーこだわりの和漢混合エキス5種〔カンゾウ葉エキス※2、トウキエキス(1)※2、スイカズラエキス※2、ヨクイニンエキス※2、パール(真珠)プロテイン※2※3〕を配合。年齢肌※4を集中ケアし、輝くような透明感に満ちたハリつや肌へ導きます。
『薬用 ホワイト＆リンクルセラム』 5,940円(税込)
≪商品概要≫
商品名 ：薬用 ホワイト＆リンクルセラム［医薬部外品］
容量・価格：20g 5,940円(税込)
＜商品特長＞
◎有効成分「ナイアシンアミド」配合の薬用集中美容液。
内側からグッと押し上げてシワを改善。同時にメラニンの生成を抑えてシミも予防します。
【ナイアシンアミドとは】「ビタミンB3」とも呼ばれ、ビタミンB群の一種で、シワを改善し、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ美白効果があります。
◎ハーバーならでは、5種の和漢混合エキス〔カンゾウ葉エキス※2、トウキエキス(1)※2、スイカズラエキス※2、ヨクイニンエキス※2、パール(真珠)プロテイン※2※3〕を配合。潤いとハリ、弾力を与えます。
5種類の和漢混合エキス
＜使用方法＞
化粧水、保護(スクワランなど)の後、目元や口元、額などの気になる部分に適量をなじませます。
※なくなり次第、終了となります。
販売名：HABA 薬用 リンクルセラム
※1 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを予防
※2 保湿成分
※3 加水分解コンキオリン液
※4 加齢に伴う変化が現れた肌のこと
≪無添加主義(R)≫
ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。
ハーバーが守り続ける「5つの無添加」
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