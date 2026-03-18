神奈川県の奥座敷・奥湯河原に佇む温泉旅館 「奥湯河原 結唯 -YUI-」(所在地：神奈川県湯河原町)は、2026年5月15日、本館フルリニューアル客室 3室をオープンいたします。





奥湯河原結唯 全景





■新客室のコンセプトは「自然と共鳴する私邸型ラグジュアリー」

奥湯河原の豊かな自然に包まれながら、まるで一棟貸しの別荘のように寛げる滞在空間を目指しました。

客室は1フロア1室 120平米以上の贅沢な造りで、大きく開かれた窓の先には、奥湯河原の山林と清流を望むパノラマの景色が広がります。





瀬音・風香 藤木川を望むリビング

特別室 翠林リビング





■源泉掛け流しの天然温泉とサウナ付き

各客室にはサウナと天然温泉を備え、自然と静寂の中で心身を整える、癒しの時間をお過ごしいただけます。





自然と一体になった天然温泉

客室サウナ





都心から約90分。奥湯河原の静寂に包まれながら、自然と温泉を贅沢に味わう新たな滞在を、お客様にご提案いたします。









■本館リニューアル客室 オープンスケジュール

・予約開始日

2026年3月19日～





・宿泊開始日

2026年5月15日～





・客室名

結唯本館 「瀬音 -SEON- / 風香 -FUUKA- / 翠林 -SUIRIN-」





・特徴

・1フロア1室の贅沢な客室設計

・奥湯河原の自然を望むパノラマビュー

・客室サウナ付き

・源泉掛け流し 天然温泉付き





予約は公式サイトまたはお電話にて承ります。





・公式サイト「客室情報」

https://okuyugawara.jp/room/









■本館リニューアル記念キャンペーン

新客室の販売開始を記念し、特別キャンペーンを実施いたします。

・対象

リニューアル本館客室

「瀬音 -SEON-」「風香 -FUUKA-」「翠林 -SUIRIN-」にご宿泊のお客様

先着50組様





・内容

次回ご宿泊時に利用可能な「ご優待クーポン 20,000円分」をプレゼントいたします。

全室にご利用いただけます。(有効期限2026年12月末日)





・詳細は公式サイト「お知らせ」をご覧ください。

https://okuyugawara.jp/2251/









■自家源泉掘削プロジェクト始動！

奥湯河原 結唯では、敷地内にて自家源泉の掘削プロジェクトを開始いたしました。

これまで利用してきた町営源泉に加え、自家源泉を確保することで、より豊富な湯量による本格的な源泉掛け流しの温泉を、安定してご提供できる体制を整えてまいります。





自らの地から湧き出る湯を持つことは、温泉宿にとってひとつの理想とも言えるものです。

奥湯河原の静寂の中、湧き出したばかりの湯をそのまま味わう贅沢。

結唯では、温泉そのものの魅力をより深く体感いただける滞在をお届けしてまいります。





・結唯女将ブログでもご紹介しています。

https://okuyugawara.jp/2198/









■施設概要

施設名： 奥湯河原 結唯 -YUI-

所在地： 〒259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上683-25

客室数： 本館3室(サウナ付きラグジュアリー新客室)

離れ4棟 (一棟貸しのプレミアム客室)

開業 ： 2009年