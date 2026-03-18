リシュモンジャパン合同会社 モンブランは、2026年3月25日(水)から31日(火)まで、伊勢丹新宿店にてポップアップストアを開催いたします。「春のギフト」をテーマに、卒業、入学、就職、転勤など、新たな門出を迎える方々への特別な贈り物をご提案いたします。





伊勢丹新宿店にて「ギフト」をテーマにしたポップアップを開催





1906年の創業以来、モンブランは卓越したクラフツマンシップと時代を超えたデザインで、人生の大切な節目を彩るアイテムを提供してきました。本ポップアップストアでは、モンブランのアイコンであるマイスターシュテュックをはじめとする筆記具、洗練されたレザーグッズ、そして日常を彩るステーショナリーやアクセサリーまで、厳選されたコレクションをご紹介します。





モンブランが長年培ってきた「書くこと」、そして「旅をすること」というフィロソフィーが息づくアイテムは、受け取る方の輝かしい未来を応援するメッセージを込めた、まさに特別な贈り物となります。アーティスティックディレクターのマルコ・トマセッタが特別に書き起こした、日本の春をモチーフとした伊勢丹新宿店先行のノートブックをはじめ、ウェス・アンダーソンによるショートフィルム“Let's Write”の世界観を反映したカラーリングの新作レザーグッズをぜひご覧ください。





また、期間中は3名のカリグラファーによるスペシャルイベントも開催され、お買い上げいただいたアイテムを手書きの文字にてパーソナライズできるサービスもご用意いたします。この機会に、世界に一つだけの、記憶に残るギフトをモンブランのポップアップストアでお探しください。









■モンブラン ポップアップイベント概要

期間 ：2026年3月25日(水)～3月31日(火)

場所 ：伊勢丹新宿店 メンズ館 1階 プロモーション

サービス：期間中、対象の筆記具、およびスモールレザーグッズをご購入いただいたお客様には、無料名入れバウチャーを差し上げます。ギフトを受け取った方が後日名入れをすることも可能です。また3名のカリグラファーが来場し、それぞれの個性を生かした手書き文字によるパーソナライズサービスを行います。





▼3月25日(水)11時～18時30分

島野 真希さんによるレザーパーソナライズ





対象のレザーグッズをご購入いただいたお客様に、その場で箔押しによる名入れを承ります。

また筆記具をお買い上げの際には、ボックスにメッセージを書き添えます。

※予約制ではございません。混みあった場合は、順番にご案内いたします





島野 真希さんによるレザーパーソナライズ





▼3月28日(土)11時～18時30分

相田 えいこさんによるビスポークシグニチャー





お客様のお好みに合わせたオリジナルシグニチャーをお作りします。さらに作成したシグニチャーを、当日お求めいただいた筆記具に無料で刻印いたします。

※予約制

※お渡しまで3週間ほどいただきます





相田 えいこさんによるビスポークシグニチャー





▼3月29日(日)11時～18時30分

本 秀也さんによるレザーマルカージュ





ご購入いただいたレザーグッズに、お好みのカラーでイニシャルペイントを施します

※後日のお渡しとなります





本 秀也さんによるレザーマルカージュ





※いずれも名入れ対象のアイテムについては店頭にてご確認ください









伊勢丹新宿店先行販売のノートブック

日本の春をイメージし、アーティスティックディレクター、マルコ・トマセッタが特別に書き起こしたイラストを施したノートブック

ミディアム ノートブック：各19,800円(税込)

マイスターシュテュック ロミオ＆ジュリエット





シェイクスピアが紡いだ情熱的な物語に深く敬意を表し、星が導く運命、秘めたる誓い、そして二人の純粋な魂を、モンブランの卓越したクラフツマンシップで表現しました。

左)ジュリエット ドゥエ クラシック 万年筆：297,000円(税込)

右)ロミオ ル・グラン 万年筆 ：226,600円(税込)





ウェス・アンダーソンのショートフィルムにインスパイアされたカラーリング

ペンを身に着けることのできる、ペンループネックレス





ウェス・アンダーソンのオリジナルショートフィルムにインスパイアされたカラーリングが特徴の2026年春夏新作レザーグッズを中心に、ギフトにもおすすめのアイテムを数多く取り揃えております。









【モンブランについて】

優れたクラフツマンシップとデザインの代名詞であるモンブランは、1906年に創業し、瞬く間に筆記文化に革命をもたらして以来、その革新性の境界線を押し広げて来ました。創意工夫とイマジネーションを原動力として、ラグジュアリーな筆記具や時計をはじめ、レザーグッズ、ニューテクノロジーやアクセサリーに至るまで、いずれのカテゴリーにおいても優れたクラフツマンシップの表現を進歩させています。 大胆なアイデアとアルチザンのスキルから生み出されるラグジュアリーな‘ビジネスライフスタイルパートナー’を作るという、果てしない使命を反映したモンブラン エンブレムは、パフォーマンス、品質、洗練されたスタイルの象徴となっています。Inspire Writing のメッセージを広めるために、モンブラン ハウスが2022年にハンブルクにオープンし、「書く力」を発見・再発見していただくために、世界中からのご来訪者を歓迎しています。世界に足跡(そくせき)を残そうとする人々をサポートするという継続的な取り組みの一環として、モンブランは世界中の教育プログラムへの協賛と、人々に潜在能力を最大限に発揮させることを目的としたイニシアチブを継続的に実施しています。





読者様お問い合わせ先

モンブランお客様サポート

TEL： 0800-333-0102

URL： https://www.montblanc.com