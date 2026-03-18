亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長COO：髙木 政紀）は、「亀田の柿の種」のコンセプトショップである「TaneBits（タネビッツ）」の誕生10周年を記念し、周年記念商品第１弾として『55g タネビッツ 関西だし』（以下：『タネビッツ 関西だし』）を4月1日（水）から9月末頃までの期間限定で発売します。

■「TaneBits」は、おかげさまで誕生10周年

https://www.e-kakinotane.com/tanebits/

「TaneBits（タネビッツ）」は、2016年の「亀田の柿の種」発売50周年を機に誕生した、亀田の柿の種の新たな魅力を発信するコンセプトショップです。誰かに伝えたくなるおいしさ、初めての製法への驚き、いつでも楽しめて気軽につまめるほほえみの形。ちょっとした“笑顔の種”をおすそ分けするプレミアムな柿の種です。 たくさんのお客様にご愛顧いただき、2026年に「TaneBits」は10周年を迎えます。これからもお客様に「TaneBits」ならではの驚きと新しいおいしさをお届けし続けてまいります。

■周年記念商品第１弾 上品な関西だしのうま味広がる『タネビッツ 関西だし』新登場

周年記念商品第１弾として、関西だしのうま味を存分にお楽しみいただける『タネビッツ 関西だし』を期間限定で発売します。『タネビッツ 関西だし』は、かつおの豊かな風味と昆布のまろやかなうま味が調和した、関西だし風の上品な味わいが特長です。関西だし味の柿の種には、枕崎製鰹節のパウダーを使用し、かつおの味を最大限引き出しつつ、鰹節特有のえぐみは出さないよう、かつおと昆布のバランスにこだわりました。また、見た目にもこだわっており、大きめの粒状の昆布が表面に残るように仕上げることで、目でも口でも昆布をしっかり感じていただけます。 さらに、タネビッツとしては初めて、柿の種とパリッと食感の良い昆布チップスを組み合わせました。これまでの、ナッツ類とは異なり、パリッと軽やかな食感と昆布ならではの旨みが新しい味わいを生み出します。10周年にふさわしい、新たな組み合わせによる特別な味わいを、ぜひお楽しみください。

【商品概要】

1. 商品名 55g タネビッツ 関西だし2. 内容量 55g （11g×5袋）3. 発売日/販売期間 2026年4月1日（水）から9月末頃まで※数量限定のため無くなり次第終了4. 価格（税込） 864円5. お取り扱い店舗 ・阪急うめだ本店 地下1階 TaneBits・博多阪急 地下1階 TaneBits※阪急オンラインストアでのお取り扱いはございません