ハワイ州観光局 日本支局（所在地：東京都千代田区 代表：寺本 竜太）は、3月19日の「ミュージックの日」に合わせて、公式YouTubeで、ハワイの人気アーティストによるアーカイブ演奏や、壮大な自然映像を24時間ノンストップでお届けする特別配信を実施します。本企画は、「ミュージックの日」をきっかけに、ハワイの豊かな音楽文化を身近に感じていただくことを目的としています。今回24時間配信される特別映像は、元気が出るアップテンポな楽曲から、心癒されるウクレレの音色、そしてハワイの人気アーティストによる演奏まで、ハワイ州観光局が保有する貴重なアーカイブ映像を再編集した特別プログラムとなっています。作業用のBGMや、一日の終わりのリラックスタイムなど、ご自身のライフスタイルに合わせながら、“日本にいながらハワイ気分”を24時間お楽しみください。

＜3/19 ミュージックの日｜ハワイの音色に包まれる24時間配信＞

配信日時：2026年3月19日（木）12：00 ～3月20日（金）12：00配信プラットフォーム：ハワイ州観光局公式YouTubehttps://www.youtube.com/live/bQMQQ-gfyTw

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=bQMQQ-gfyTw

内容：ハワイの人気アーティストによるライブパフォーマンス映像や、ハワイの島々を捉えた空撮映像、愛らしい動物たちの映像などを組み合わせた24時間ノンストップ配信。※本配信は、過去に制作されたアーカイブ映像を特別プログラムとして編成し、ループ放送するものです。アーティストによるリアルタイムの生演奏配信はございません。

ハワイ州観光局 日本支局（Hawai‘i Tourism Japan）ハワイ州観光局 日本支局は、日本市場におけるハワイへの観光誘致活動を行っています。旅行業界との協力関係を構築しながら、プロモーション、イベント、広告宣伝、広報などのマーケティング活動を実施している他、ハワイ州政府やハワイ関連企業と協力し、日本とハワイの交流を深める活動も実施しています。【URL： https://www.allhawaii.jp 】