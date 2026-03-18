神戸市西区のこうべアグリパーク内にあるBBQ施設『KOBE WEST BBQ』では、2026年4月3日より新しい利用スタイルを開始します。隣接するJA兵庫六甲の直売所「六甲のめぐみ」や精肉店「うしぼく／神戸牛牧場」と連携し、直売所で購入した食材をそのままBBQで楽しめる仕組みに対応します。直売所内に設置した予約用タブレット端末でBBQを予約した方を対象に、持ち込み料が半額となる連携特典を期間限定（4月3日～5月31日）で用意しました。また、BBQ施設『KOBE WEST BBQ』のLINE公式アカウントの友だち登録で、BBQ受付時の会計から500円割引となるクーポンキャンペーンも実施します。https://page.line.me/869itott?openQrModal=true

■ JA直売所ならではの新鮮な農作物と、精肉店のお肉をBBQで

◎ 約200人の農家から毎朝届く新鮮な農作物

JA兵庫六甲の直売所「六甲のめぐみ」には、約200人の農家が毎朝、神戸市西区を中心に収穫した新鮮な農作物が届けられています。とれたての野菜や果物が並び、その品ぞろえは年間でおよそ1,000種類以上。季節ごとに出会える多彩な農作物が並ぶのも、この直売所ならではの特徴です。

◎ 精肉店「うしぼく／神戸牛牧場」の地元ブランド肉

「六甲のめぐみ」店内にある精肉店「うしぼく/神戸牛牧場」では、神戸ビーフ・六甲和牛・六甲姫牛や神戸ポークといったブランド肉を販売しています。新鮮な農作物と地元のお肉を自分で選び、そのままBBQで味わえる--こうした体験ができるのも、今回の連携によって生まれた大きな魅力です。

■ JA直売所で選んで、そのままBBQへ

◎ 直売所内の予約端末でBBQ予約が可能

「六甲のめぐみ」店内には、BBQ施設『KOBE WEST BBQ』の予約用タブレット端末を設置しました。利用者は端末に大人やお子さまの人数などを入力し、BBQ利用の予約券を発行することができます。発行された予約券は、直売所で購入した食材とともに店内レジで会計し、そのままBBQ施設へ持参して利用する仕組みです。

◎ 直売所での予約で持ち込み料が半額（期間限定）

JA直売所内に設置した予約端末からBBQを予約した方を対象に、持ち込み料が半額となる連携特典を期間限定（4月3日～5月31日）で用意しました。予約端末では当日の利用分のみ予約を受け付けています。利用者は、直売所で食材を購入し、予約手続きを行ったうえで、そのままBBQ施設を利用できます。なお、4月18日から5月17日まで開催される「ネモフィラの丘」期間中は、こうべアグリパークの来園者増加により混雑が見込まれます。そのため、当日の来園状況によってはBBQ設備をご利用いただけない可能性があります。来園状況によってはご不便をおかけする場合がありますが、あらかじめご了承いただけますと幸いです。

◎ 持ち込み料について

JA直売所などで購入した食材を持ち込む場合は、持ち込み料でBBQ設備を利用できます。【持ち込み料】・大人（中学生以上） 1,400円・小学生 800円・幼児 無料※すべて税込・お一人様※持ち込み料には、卓上グリル（4名様までにつき1台）が含まれています。

■ LINE友だち登録で受付会計から500円割引（期間限定）

新しい利用スタイルのスタートを記念し、LINE公式アカウント「KOBE WEST BBQ」の友だち登録キャンペーンを行います。3月18日から5月31日までにLINE公式アカウントを友だち登録した方を対象に、BBQ受付時の会計から500円割引となるクーポンを配布します。クーポンは4月3日から6月30日まで利用可能です。【LINE公式アカウント】KOBE WEST BBQhttps://page.line.me/869itott?openQrModal=true※JA直売所予約による持ち込み料半額の連携特典との併用はできません。※本クーポンはBBQ受付時の会計のみ対象です。売店でのドリンクやアイスなどの追加注文、またBBQ利用を伴わない売店のみの利用には使用できません。※その他特典・キャンペーン・特別プラン等との併用はできません。

■ こうべアグリパークの景色とともに楽しむBBQ

『KOBE WEST BBQ』があるのは、神戸市西区のこうべアグリパーク内。街なかとは少し違う、開放感のある景色が広がります。施設では、食材を準備せずに手軽にBBQを楽しみたい方向けに、BBQセットプランも用意しています。各プランは食材と施設利用料を含んだ料金設定となっており、3種類のBBQセットに加え、お子さま向けのキッズプランも利用できます。

https://kobe-bbq.jp/

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