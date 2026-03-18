“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）の「熱海TENSUI（所在地：〒413-0029 静岡県熱海市小嵐町2-3）」は、グループでの卒業旅行や春休み旅行をご検討中の方へ向け、使い捨てフィルムカメラのプレゼントやドリンク割引をご利用いただける3大特典付グループ旅プランを2026年4月15日まで販売いたします。熱海TENSUI公式サイト：https://www.atami-tensui.com/グループ旅プラン：https://x.gd/WJKFc

熱海TENSUIは、和の美しさに欧米のエッセンスを融合したスタイリッシュなオーベルジュです。本プラン特典の使い捨てフィルムカメラは、春の熱海の風景やお部屋での何気ないひとときをフィルムに残すことができるのはもちろんのこと、現像までのワクワク感を味わったり、出来上がった写真を見ながら旅の想い出に浸ったりと日常に戻られてからも旅の続きをお愉しみいただけます。大切な旅の時間がフィルムカメラでより特別なものに。本プランはこのほか夕食時のドリンク割引や、翌日もゆっくりお過ごしいただける11時レイトアウト特典が付いておりますので、春の熱海で大切な方との想い出づくりにぜひご利用ください。

グループ旅プラン

プラン名：【グループ旅限定】フィルムに刻む春の熱海時間／ドリンク割引・レイトアウト付＜スタンダード会席★翠＞＜特典＞①使い捨てフィルムカメラ(1台/1組) ②夕食ドリンク1杯目10％OFF ③11時レイトアウト価格：18,700円～（3名様1室ご利用時の1名様料金）ご予約・詳細： https://x.gd/WJKFc

熱海TENSUI

熱海TENSUI｜概要住所：〒413-0029 静岡県熱海市小嵐町2-3TEL：0570-032-217 部屋数：19室館内設備： レストラン、大浴場、露天風呂、岩盤浴アクセス：電車）JR熱海駅よりお車で約15分／来宮駅より送迎有（要予約）／伊豆東海バスにて『大石原』下車後、徒歩約3分車）東名高速道路＋小田原厚木道路～小田原西IC～真鶴ブルーライン＋熱海ビーチライン公式サイト： https://www.atami-tensui.com/公式インスタグラム： https://www.instagram.com/atami_tensui

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式Ⅹ：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ -人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/マンション管理事業/ホテル総合支援サービス事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先株式会社リロバケーションズ企画制作ユニット メディアソリューショングループ 宮木e-mail：rv.pr@relo.jp公式サイト：https://relovacations.com/