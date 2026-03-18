SKY GROUP(本社：東京都港区、代表：笠井 成人)が運営するレーシングチーム「SKY RACING」は、2026年シーズンの Porsche Carrera Cup Japan(PCCJ 2026)への参戦が決定したことをお知らせいたします。

2025年シーズンでプロクラスチャンピオンを獲得した木村 偉織選手(#78)を、引き続き今季のドライバーとして起用いたします。マシン精度の向上およびチーム体制の強化を進め、開幕に向けた準備を着実に進めております。





SKY RACINGが発表した新カップカーデザイン





■ オフィシャルテスト(3月2日・3日 / 鈴鹿サーキット)について

開幕戦に先立ち、PCCJ 2026のオフィシャルテストが3月2日・3日の2日間にわたり鈴鹿国際レーシングコース(鈴鹿サーキット)で実施されました。初日の2日は午前こそ晴れ間が見られたものの、午後は曇り空となり、夕方以降には雨が降り始める不安定なコンディションに。3日は終日雨となり、コースは一日を通してウェットコンディションとなりました。

SKY RACINGは、この変わりゆく天候の中でも予定していたプログラムを着実に消化。ドライからウェットまで幅広い状況下でマシン挙動を確認し、マシンバランスおよびタイヤフィーリングともに有益なデータを収集することができました。特にウェットでのセットアップ検証が進んだことで、今シーズンに向けた方向性をより明確にする充実したテストとなりました。

ドライ・ウェット双方で確かなフィーリングを得られたことで、チームとしてもセットアップおよびデータ収集の両面で多くの成果を得ることができました。





SKY RACING カップカーと木村偉織選手(#78)





■ 新シーズンに向けた取り組み

SKY RACINGは、昨シーズンに得たデータと経験を基に、車両およびチーム体制のさらなる最適化に取り組んでまいります。開幕戦に向けては、オフィシャルテストで得られた知見を反映し、着実に準備を進めています。本年も変わらぬご支援・ご声援を賜りますよう、お願い申し上げます。









■ 木村 偉織選手コメント

「2年目の挑戦を再びSKY RACINGで迎えられることを嬉しく思います。ワンメイクならではの精密な合わせ込みが求められるPCCJは、ドライバーの実力が問われる魅力的なカテゴリーです。今回のテストでは新体制ながら良い手応えを得られました。開幕に向け、チームとともにさらに仕上げていきたいと思います。」









■ 2026 Race Schedule

3/27-29 Suzuka Circuit［R1 - F1 Japanese GP］

5/16-17 Okayama International Circuit［R2-3 - Okayama Challenge Cup］

7/18-19 Fuji Speedway［R4-5 - Super Formula］

8/8-9 Sportsland SUGO［R6-7 - Super Formula］

9/11-13 Suzuka Circuit［R8-9 - Intercontinental GT Challenge］

9/25-26 Fuji Speedway［R10-11 - FIA WEC］









【SKY GROUPの取り組み】

SKY GROUPは、モータースポーツを通じたブランド価値向上と社会的意義の創出を目的に、レーシングチーム「SKY RACING」の活動を推進しています。

2025年には創立40周年を迎え、6年ぶりにチームを復活させました。若手ドライバーの育成を中心に、企業としての新たな挑戦を加速させています。





レース活動は競技にとどまらず、

・社員による現地応援イベント

・SKY GROUPオーナー様・採用候補者向けパブリックビューイング

・サーキットでの物販展開

・メカニック育成・技術支援体制の強化

など、社内外のコミュニケーションを活性化する施策としても位置付けられています。





これらの取り組みを通じ、SKY GROUPはモータースポーツ分野における活動の幅を広げ、継続的な価値提供を目指してまいります。









【チーム情報】

チーム名 ：SKY RACING(運営：インプロブ株式会社 / SKY GROUP)

ドライバー ：木村偉織(#78)

車両 ：ポルシェ 911 GT3 Cup(タイプ992)

2025シーズン戦績：年間ポイント220／プロクラスチャンピオン

参戦シリーズ：Porsche Carrera Cup Japan 2026(PCCJ 2026)

※PCCJは2026年で26周年を迎える、日本国内最高峰のポルシェ・ワンメイクレースシリーズです。









【SKY GROUPポルシェ正規ディーラー店舗情報】

■ 神奈川県(運営：インプロブ株式会社)

・ポルシェセンターみなとみらい

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-2-8

定休日：なし(夏季休暇・年末年始を除く)

TEL ：045-285-0911

・ポルシェセンターみなとみらい 認定中古車センター

所在地：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-5-1 PRYME GALLERY みなとみらい

定休日：ショールーム なし(夏季休暇・年末年始を除く)

※サービス(併設ワークショップ)：月曜日定休

TEL ：045-651-0911

・ポルシェセンターみなとみらい ワークショップ

所在地：〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町396

定休日：月曜日

TEL ：045-477-3678

・ポルシェセンター横浜青葉

所在地：〒225-0013 神奈川県横浜市青葉区荏田町351-1

定休日：なし(夏季休暇・年末年始を除く)

TEL ：045-913-0911

・ポルシェセンター湘南

所在地：〒253-0033 神奈川県茅ケ崎市汐見台5-37

定休日：月曜日

TEL ：0467-57-0911





■ 新潟県(運営：トレンデューロ株式会社)

・ポルシェセンター新潟

所在地：〒950-0962 新潟県新潟市中央区出来島2-14-19

定休日：水曜日

TEL ：025-285-7290









【SKY GROUP概要】

設立 ： 1985年9月

代表 ： 笠井 成人

関東本社 ： 〒106-0047 東京都港区南麻布5-2-32(SKY GROUPヘッドオフィス)

URL ： http://www.sky-g.org

SKY GROUPは、世界の名だたる輸入車16ブランドの正規ディーラーとして、新車・中古車販売、アフターサービス、イベント企画、モータースポーツ参戦など多角的に事業を展開しています。

“特別な一台との出会い”を通じて豊かなカーライフをご提案し、これからも新たな価値創造に挑戦してまいります。