株式会社菜花の里(本社：千葉県成田市、代表者：河越康行)が運営する『PERIE MARCHE(ペリマルシェ)』は、2026年3月21日(土)から31日(火)まで、ペリエ西船橋改札内2F催事場(JR西船橋駅構内)にて、旬のいちごをテーマにした期間限定催事『ペリエマルシェいちご祭り』を開催いたします。

[公式Instagram] https://www.instagram.com/nishifunabashi_periemarche/





いちご尽くしの『ペリエマルシェいちご祭り』





■人気の館山産やよいひめをはじめとしたいちご尽くしのラインナップ

春の訪れを感じさせる果物として人気の高いいちご。

本イベントでは、いちごを使ったスイーツやパン、焼き菓子など、さまざまな“いちごの楽しみ方”を提案する商品が店頭に並びます。甘酸っぱい香りに包まれる催事場で、春ならではの味覚をお楽しみいただけます。





千葉「お菓子工房vanille(バニーユ)」、八千代「かをり本丸」、船橋「焦る王様」などが出店し、いちごを使ったケーキや焼き菓子、パンなど、華やかなスイーツが並びます。季節限定の商品も登場し、春のティータイムや手土産にもおすすめです。

催事場のすぐ横には常設店『ペリエマルシェ』がございます。千葉県内の野菜や果物を中心とした農産物コーナーをはじめ、千葉県の特産品である落花生、地元の特産物を使った菓子や日本全国の美味しいものを取り揃えております。









■vanilleからは、期間限定のさくらのケーキも

千葉「お菓子工房vanille(バニーユ)」から、いちごを使用したケーキや焼き菓子など、春らしい華やかなスイーツが並びます。人気商品であるロールケーキや、定番のいちごを使ったタルトなど、見た目も華やかなケーキが登場予定です。(製造の都合上、昼12時頃から販売を予定しております。)

※写真はイメージです。実際の販売商品や内容は変更となる場合があります。





千葉「お菓子工房vanille(バニーユ)」のいちごスイーツ





■取り扱い商品の一例

＜いちご(とちおとめ・やよいひめ他)＞





いちごの販売も実施





館山産を中心に、銚子産など千葉県各地のいちごを入荷いたします。いちごは、甘みと酸味のバランスが良い「とちおとめ」、優しい食感と甘みの強い「やよいひめ」を中心に日によって、異なる品種が並びます。また、いちごは収穫直後に鮮度を最適に保つためすぐに冷却され、美味しさを保ったまま入荷されます。

※いちごの入荷数により隣県から仕入れる場合もございます。

価格：537円(税込)～





＜チーバベリーショコラタルト＞





いちごの美味しさが詰まったチーバベリーショコラタルト





3月6日に発売したばかりの新商品「チーバベリーショコラタルト」。

千葉県山武市の小山ファームで栽培されたチーバベリーのパウダーを使い、いちごチョコレートとホワイト焼きチョコを重ねました。チーバベリーならではの甘酸っぱさとホワイトチョコのやさしい甘みが重なり、甘みと酸味のコントラストが楽しめる味わいに仕上げています。千葉県のブランドいちご「チーバベリー」の魅力をスイーツで表現した一品です。

価格：4個入り 1250円(税込)

8個入り 2460円(税込)









■施設概要

名称 ：PERIE MARCHE(ペリエマルシェ)

所在地 ：〒273-0031 千葉県船橋市西船4丁目27-7 ペリエ西船橋 改札内2階

電話番号：047-440-8866

営業時間：月～土8：00～22：00

日・祝8：00～21：00

催事場は全日10：00～21：00

※営業時間が異なる場合がございます。詳しくはペリエ西船橋公式サイトのトップページ「重要なお知らせ【営業時間変更】」をご確認ください

公式Instagram： https://www.instagram.com/nishifunabashi_periemarche/

運営会社 ： 株式会社菜花の里

代表者 ： 代表取締役 河越康行

所在地 ： 〒286-0022 千葉県成田市寺台260番地

主な事業内容 ： ペリエマルシェの管理運営、観光土産品の開発、

製造及び販売 工芸品、民芸品の加工及び販売、食料品の販売、

飲食店の経営、地域商社事業に関する業務