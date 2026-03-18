「ピタニュー」木曜日の人気コーナー「ひろしま覆麺調査団」のリアルイベント開催決定！「ひろしま覆麺調査団 ラーメンフェス」を3月20日・21日に開催します。

お店一覧

●下蒲刈島発祥 レモンラーメン

島そば丸屋（呉）

下蒲刈島発祥の行列ができるレモンラーメン！ 呉でしか味わえないラーメン店がフェスに参戦！ 透き通った黄金色のスープは絶品。箸が止まらなくなる１杯をお楽しみに ！

●ジビエ系ラーメン！

猪骨ラーメン猪三（西区）

てつじもうなった話題の自然派ジビエラーメンが登場！ 一つ一つの食材を見極め、常に向き合い骨まで余すことなくジビエ本来の旨味を追及しました。和食店として培ってきた「技術・経験・知識」を詰め込んだ妥協しない、こだわりの逸杯をお楽しみください！

●淡麗系絶品ラーメン！

あらや識（中区）

覆面フェスに、間借り失礼いたします！ 中区の間借麺業 あらや識。炭火焼店を間借りして営業する知る人ぞ知る名店！ うま味がギュッと詰まったこだわりの淡麗系ラーメン。お昼だけしか食べれなかった味をぜひ会場で！

●ほろほろ肉の覚醒まぜそば

麺や句來夢（佐伯区）

佐伯区からは麺や句來夢が登場！ 普段は極上のシェル系ラーメンを提供しているが今回はフェス限定で「ほろほろ肉の絶品まぜそば」を引っ提げて参戦！ 限定メニューをご賞味あれ！

●広島初のスパイスラーメン専門店

スパイスラーメン情熱の雫（中区）

広島初のスパイスラーメン専門店！ 18種類の香辛料が奏でる、食べたことのないクセになる味わいで、あふれる香りに食欲がもう止まらない！ スパイスがクセになる１杯をご賞味あれ！

●本場中国の味にこだわった汁なし担々麺

九香 麻辣小麺（西区）

西区楠木から本場中国の味にこだわった、忖度なしの汁なし担々麺が参戦！ 濃厚ゴマダレのコクと、 花椒のしびれる香ばしさがクセになるはず！ 本場中国・汁なし担々麺 ゴマの香り×花椒の刺激×麺の絡みが最高！

■「ひろしま覆麺調査団」とは…？

ラーメンの魅力にハマり ”小麦に対する思いは人一倍” な芸人てつじ（シャンプーハット）、ラーメン好きを自負する ”いけちゃん” こと STU48池田裕楽らによる、従来のラーメンコーナーの枠をぶっ壊す究極の麺タ～テインメント

▷番 組：ピタニュー▷コーナー：『ひろしま覆麺調査団』▷出演者 ：てつじ（シャンプーハット）／池田裕楽（STU48）／まつはましん／中田廉（カープOB）▷放送日時：毎週㈭ 夕方4時40分～

特設ステージでのスペシャルイベントも必見！

Podcast「あいとまいの ねぇ、きいて？」初の公開収録！

20日（金・祝）11：30～12：00（予定）

https://open.spotify.com/show/6q45gWWsVbCCEAgecIlhNN

毎週金曜日19：00～Spotifyで配信中、HOMEの同期アナウンサー “あいまい”コンビによるポッドキャスト。入社3年目の2人が、収録のウラ話や20代ならではの悩みなど、等身大のトークを繰り広げます。今回は初めての公開収録！テレビではなかなか見られない2人の素顔を、ぜひ見に来てください！

「念願の公開収録...！あま党の皆さんと楽しめる企画も考え中です！ ぜひご参加ください～！！！」

「普段の配信では見られない、あいまいの表情をお楽しみください♪直接お会いできること楽しみにしています！」

参加無料！「ピタニュー」ビンゴ大会

20日（金・祝）12：00～12：30（予定）

公開収録終了後、ピタニューＭＣ吉弘アナも登場！ビンゴ大会を開催します！子どもから大人まで、誰もがドキドキ・ワクワク楽しめる！豪華景品が当たるチャンスも。ビンゴカードは11時から会場内で配布予定です。（先着100人）

開催情報

開催日時：3月20日(金・祝)21日(土) 11時00分～20時00分開催場所：イオンモール広島府中 ROJIテラス特設エリア入場料金：無料