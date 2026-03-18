新内枝幸太夫芸道45周年シングルは「ダンスィング・ゴリラ」で宮川彬良作曲・編曲のレゲエに挑戦！
江戸時代から続く新内家元である新内枝幸太夫(しんないしこうだゆう)が、芸道45周年にしてレゲエに初挑戦！
一度聴いたら忘れられないキャッチーなメロディが頭をループ。
3月18日発売「ダンスィング・ゴリラ」はあそびダンス作家で「アキレスケンタウルス体操」の振りで人気の福田りゅうぞうが担当。
世代を超えて楽しめる振り解説をCDブックレットに収録。
コロムビア・キッズ(日本コロムビア)とアスク・ミュージックの児童合唱団さくらキッズのメンバーと新内枝幸太夫によるミュージックビデオはポップ＆キッチュ！
多様性のこの時代、老若男女、楽しくゴリラになってレッツ☆ダンスィング！
発売日：2026年3月18日発売
商品番号：COCA-18311
価格：\1,500 (税抜価格 \1,364)
商品タイトル：ダンスィング・ゴリラ
歌：新内枝幸太夫
◆収録内容◆
1.ダンスィング・ゴリラ
作詞：岩佐多歌子 作曲・編曲：宮川彬良
E.Piano：宮川彬良 E.Bass：一本茂樹 Drums：勘座 光 E.Guitar：石成正人 L.Perc.：川瀬正人 A.T.Sax：庵原良司 Shamisen：田中悠美子 Chorus：ゆうき 2.信長
作詞：横井 弘 作曲：市川昭介 編曲：坂下 滉
3.ダンスィング・ゴリラ（おはやし入りカラオケ）
4.信長（オリジナル・カラオケ）
＊「ダンスィング・ゴリラ」は1月21日発売「令和8年度 コロムビア総おどり曲集」（輪踊り振付：コロムビア舞踊研究会“みらいず”）にも収録されている。
新内枝幸太夫（しんないしこうだゆう）プロフィール
◇ 本名：高畑幸一
◇ 生年月日：昭和24(1949)年1月21日
◇ 出身地：京都府京丹波町(旧瑞穂町)
◇ 血液型：B型
◇ 好きな歌手：美空ひばり
◇ 最も大切なもの：人の縁
「ダンスィング・ゴリラ」商品情報
https://columbia.jp/artist-info/shikohdayou/discography/COCA-18311.html
「ダンスィング・ゴリラ」ミュージックビデオ https://youtu.be/mehqWi4VMZY
「ダンスィング・ゴリラ」配信サイトまとめ https://shikohdayoushinnai.lnk.to/dancinggorilla
コロムビアキッズTV https://www.youtube.com/channel/UCY23ZWAoiQk_JrJfmV0l4fw