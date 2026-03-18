新内枝幸太夫芸道45周年シングルは「ダンスィング・ゴリラ」で宮川彬良作曲・編曲のレゲエに挑戦！

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日本コロムビア株式会社

江戸時代から続く新内家元である新内枝幸太夫(しんないしこうだゆう)が、芸道45周年にしてレゲエに初挑戦！


一度聴いたら忘れられないキャッチーなメロディが頭をループ。


3月18日発売「ダンスィング・ゴリラ」はあそびダンス作家で「アキレスケンタウルス体操」の振りで人気の福田りゅうぞうが担当。


世代を超えて楽しめる振り解説をCDブックレットに収録。


コロムビア・キッズ(日本コロムビア)とアスク・ミュージックの児童合唱団さくらキッズのメンバーと新内枝幸太夫によるミュージックビデオはポップ＆キッチュ！


多様性のこの時代、老若男女、楽しくゴリラになってレッツ☆ダンスィング！



発売日：2026年3月18日発売


商品番号：COCA-18311


価格：\1,500 (税抜価格 \1,364)


商品タイトル：ダンスィング・ゴリラ


歌：新内枝幸太夫



◆収録内容◆


1.ダンスィング・ゴリラ


作詞：岩佐多歌子　作曲・編曲：宮川彬良


E.Piano：宮川彬良 E.Bass：一本茂樹 Drums：勘座　光 E.Guitar：石成正人 L.Perc.：川瀬正人 A.T.Sax：庵原良司 Shamisen：田中悠美子 Chorus：ゆうき 2.信長


作詞：横井 弘　作曲：市川昭介　編曲：坂下 滉


3.ダンスィング・ゴリラ（おはやし入りカラオケ）


4.信長（オリジナル・カラオケ）





＊「ダンスィング・ゴリラ」は1月21日発売「令和8年度　コロムビア総おどり曲集」（輪踊り振付：コロムビア舞踊研究会“みらいず”）にも収録されている。



新内枝幸太夫（しんないしこうだゆう）プロフィール







◇ 本名：高畑幸一


◇ 生年月日：昭和24(1949)年1月21日


◇ 出身地：京都府京丹波町(旧瑞穂町)


◇ 血液型：B型


◇ 好きな歌手：美空ひばり


◇ 最も大切なもの：人の縁



「ダンスィング・ゴリラ」商品情報　


https://columbia.jp/artist-info/shikohdayou/discography/COCA-18311.html


「ダンスィング・ゴリラ」ミュージックビデオ　https://youtu.be/mehqWi4VMZY


「ダンスィング・ゴリラ」配信サイトまとめ　https://shikohdayoushinnai.lnk.to/dancinggorilla


コロムビアキッズTV　https://www.youtube.com/channel/UCY23ZWAoiQk_JrJfmV0l4fw