『嫌われる勇気』著者・古賀史健氏 登壇オンラインセミナー開催のお知らせ

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会（所在地：東京都港区、代表理事：大杉春子、略称：RCIJ）は、編著累計2,200万部を超えるベストセラーライター・古賀史健氏を講師に迎え、2025年に社会を揺るがしたフジテレビ問題をモデルケースとして、組織が集団浅慮に至るメカニズムと打開策をひも解くオンラインセミナーを4月23日(金)に開催します。

▼▼セミナー参加申込はこちらから▼▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8eVNikjrTRmxwvxFnMqdwQ

日本企業の不祥事は後を絶ちません。

大手製造業では第三者委員会が不正会計を認定し、その影響額は純資産ベースで約1600億円超に上るとされました。根本原因として個人の資質ではなく、過度なプレッシャーをかけ続けた企業文化そのものを問題視しています。

外資系大手生命保険会社では、100人を超える社員・元社員が約500人の顧客から総額31億円に上る金銭を不正に受領していたことが判明。これも問題の本質は個人の資質ではなく、「営業力を過度に信奉した組織構造」と「風土」にあるとされています。

「個人の知性が集団の中で失われていく現象」こそが「集団浅慮（Groupthink）」です。問題は特定の無能な個人やリーダーではありません。むしろ、全員が空気を読み、波風を立てず、合理的に振る舞おうとする「優秀さ」そのものが、集団の思考停止を生んでしまう--そこに、この問題の深刻さがあります。

本セミナーでは古賀史健氏と、企業不祥事の広報対応専門家・大杉春子が対談形式で、集団浅慮に陥るメカニズムとその打開策を掘り下げます。

■ こんな方にお勧めします

■ 登壇者プロフィール

- コンプライアンス体制を整えているはずなのに、誰も本音を語らないと感じている方- 役員会・経営会議の意思決定に「なんとなくおかしい」という違和感を覚えている方- 組織のダイバーシティを推進したいが、どこから手をつければいいかわからない方- 企業不祥事を「他社の話」で終わらせたくない、経営陣やコンプライアンス担当者- 「なぜ組織が道を誤るのか」というテーマに関心のあるすべてのビジネスパーソン

古賀 史健（こが ふみたけ）氏

株式会社バトンズ代表。1973年福岡県生まれ。

1998年、出版社勤務を経てライターとして独立。主な著書に世界40以上の国と地域で翻訳された『嫌われる勇気』、『さみしい夜にはペンを持て』（第73回小学館児童出版文化賞最終候補）、『取材・執筆・推敲』などがあり、編著書累計2200万部を数える。最新刊は『集団浅慮』。

大杉 春子（おおすぎ はるこ）

レイザー株式会社代表。

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会（RCIJ）代表理事。12年間で300件以上の企業広報・危機対応案件に従事。コミュニケーション戦略におけるリスク管理の第一人者として、「危機管理先進国・日本」の実現を目指し活動している。

開催概要

・イベント名：あなたの会社でも起きている「集団浅慮」

-優秀な組織はなぜ道を誤るのか-

・開催日時：2026年4月23日（木）16:00～17:00

・形式：オンライン開催（Zoom）

※参加URLはお申込み後にご案内いたします

・参加費：無料

・主催：一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会（RCIJ）

・参加方法：申込フォームより事前登録が必要です

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_8eVNikjrTRmxwvxFnMqdwQ

申込方法

セミナー参加には事前の登録が必要です。

※満席となり次第、予告なく締め切ります、あらかじめご了承ください。

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日本リスクコミュニケーション協会（RCIJ）について

RCIJは、コミュニケーション戦略（戦略広報）におけるリスク管理に特化したカリキュラムを展開している専門機関です。各業界の第一線で活躍する専門家が結集し、リスク管理から危機管理広報まで包括的に網羅したプログラムを提供しています。

設立：2020年7月6日

事業内容：リスクコミュニケーション技能認定講座の提供、セミナー開催等、

代表理事：大杉春子

▶協会公式HP：https://www.rcij.org/about

▶資格講座URL：https://www.rcij.org/qualify

▶協会Xアカウント：https://x.com/rcijofficial

▶世間で話題になった炎上案件をプロの目線でわかりやすく解説！週1回10分でRCを学ぶ音声番組

「RCIJPODCAST『炎上の正解』」：spotify(https://open.spotify.com/show/1fa0hFQ10UmUO7QIk6d2vF) / Amazonpodcast(https://music.amazon.com/podcasts/238cf656-0ea9-4137-be96-7332c22bb43c/rcijpodcast%E7%82%8E%E4%B8%8A%E3%81%AE%E6%AD%A3%E8%A7%A3) / Youtube(https://www.youtube.com/playlist?list=PLlYqQOrbxGAuvznWLLzUJWr4CjtQK2UMr)にて配信中

本件に関するお問い合わせ

一般社団法人日本リスクコミュニケーション協会 事務局

E-mail：contact@rcij.org

＊取材をご希望の方は、事前に上記メールアドレスまでご連絡ください。