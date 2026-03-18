PMM専門コミュニティ「PMM JAPAN COMMUNITY」第4回オフラインイベントを4月24日（金）NEC本社にて開催

プロデリア・パートナーズ株式会社

プロデリア・パートナーズ株式会社（本社：東京都港区、代表：吉澤和之、以下「プロデリア・パートナーズ」）が運営するProduct Marketing Manager（PMM）専門コミュニティ「PMM JAPAN COMMUNITY」は、2026年4月24日（金）に第4回オフラインイベントをNEC本社（東京都港区芝）にて開催いたします。

今回は「米国PMM最前線レポート」と「エンタープライズにおけるPMMの挑戦と実践」の2大トピックを軸に、グローバルの最前線と日本のエンタープライズにおける実践という2つの視点から、PMMの現在地と未来を深掘りします。

■ 開催背景

pmm japan community vol.4

近年、日本市場においてもProduct Marketing Manager（PMM）の需要は確実に高まりを見せています。SaaS企業を中心に始まったPMM職の導入は、今やエンタープライズ企業やレガシー大企業にも拡大。プロダクト起点のGo-To-Market（GTM）戦略設計、部門横断の連携推進、市場・競合のインテリジェンス提供といったPMM固有の役割は、AI時代の事業成長に不可欠な機能として認識されつつあります。

PMM JAPAN COMMUNITYは2025年の設立以降、完全オフライン形式のイベントを継続的に開催し、毎回多くのPMM実践者・マーケター・プロダクトマネージャーにご参加いただいています。第4回となる今回は、NECの本社を会場としてお借りし、グローバルとエンタープライズの2軸でPMMの最前線に迫ります。

■ イベント概要

■ お申込み

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177409/table/5_1_795cd8d73a0ff870489ba1364904eb3d.jpg?v=202603181051 ]

下記URLよりお申込みください（参加無料）。

https://peatix.com/event/4915643/view

■ 2大トピック

01｜米国PMM最前線レポート ── Austin Summit 現地レポート

登壇者： 吉澤和之（プロデリア・パートナーズ代表／PMM JAPAN COMMUNITY創設者）

02｜エンタープライズにおけるPMMの挑戦と実践 ── NEC

登壇者：

田中 将統（NEC プロダクトマーケティング＆アライアンス統括部 戦略企画グループ）

山家 里佳（NEC BluStellarシナリオ統括部 第１シナリオマーケティンググループ）

■ アジェンダ

■ Fireside Chat 現役PMMゲスト登壇者

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177409/table/5_2_499534cfd1aed3cf8d2e70de4c071c39.jpg?v=202603181051 ]

浅見 祐樹（株式会社ログラス 事業執行役員 VP of Product Growth）

笹口 直哉（キャディ株式会社 プロダクトマーケティング部マネージャー）

■ PMMの需要が高まる背景

米国ではすでに確立された専門職であるPMMは、日本市場においても急速にその重要性が認識されつつあります。その背景には、以下のような市場環境の変化があります。

AI時代の到来によるプロダクトの高度化・複雑化と、それに伴うGTM戦略の再設計ニーズ

SaaS企業からエンタープライズ企業まで、プロダクト起点のマーケティング組織への転換機運

プロダクトマネジメントとマーケティングの「橋渡し役」としてのPMMの役割の明確化

グローバル競争の激化における差別化戦略・ポジショニングの重要性の増大

■ 参加対象

・PMM実践者・PMM職を目指す方

・PMMの組織導入を検討中の経営者・マネージャー

・プロダクトマネージャー・マーケター・セールス担当者

・グローバルPMMトレンドに関心のある方

■ お申込み

下記URLよりお申込みください（参加無料）。

https://peatix.com/event/4915643/view

■ PMM JAPAN COMMUNITYについて

PMM JAPAN COMMUNITYは、日本におけるProduct Marketing Manager（PMM）の普及・定着・レベルアップを目的とした日本唯一のPMM専門コミュニティです。2025年の設立以来、すべて完全オフライン形式でイベントを開催。PMM職の定義・ポジショニング戦略・GTM設計・メッセージング開発など、実務直結のテーマでセッションを展開しています。

■ プロデリア・パートナーズ株式会社について

プロデリア・パートナーズ株式会社は、日本初のProduct Marketing Manager（PMM）専門コンサルティングファームとして2026年1月に創業。独自開発の「PMM Operating System(TM)」フレームワークを基盤に、PMM人材の育成（Prodelia Academy）、上流戦略コンサルティング（Prodelia Consulting）、GTM実行支援（Prodelia Hands-on）の3事業を展開しています。さらに、PMM専門コミュニティ「PMM JAPAN COMMUNITY」の運営を通じ、日本国内におけるPMMの普及・定着を推進しています。

■ 会社概要

プロデリア・パートナーズ株式会社（Prodelia Partners Inc.）

代表者：吉澤 和之

設立：2026年1月

事業内容：PMM専門コンサルティング、伴走支援、PMM人材育成・研修、PMMコミュニティ運営など

URL：https://prodelia.co.jp



■ 本件に関するお問い合わせ先

プロデリア・パートナーズ株式会社

担当：吉澤

E-mail：info@prodelia.co.jp

Web：https://prodelia.co.jp/contact