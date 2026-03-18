「不妊治療か、仕事か」の二者択一をなくしたい。社員有志によるプロジェクト F LABO「不妊治療と仕事の両立支援BOOK」を社内リリース

株式会社DACホールディングス

株式会社DACホールディングス（本社：東京都台東区、代表取締役社長：石川和則）の有志メンバー4名によるプロジェクト「F LABO（エフラボ）」は、この度、不妊治療と業務継続の両立を支援する社内ガイド「不妊治療と仕事の両立支援BOOK」を社内リリースいたしました。

本リリースのポイント

- 社員の実体験から生まれた有志4名による社内プロジェクトでボトムアップ型ウェルネス施策- コミュニケーション課題における会社と社員のハブとなるプロジェクト- 治療の流れ・気持ちの整理シート・上司との面談活用シート・社内制度一覧など、当事者に寄り添った実践的な内容を収録

背景：制度があってもなくならないコミュニケーション課題

厚生労働省「令和5年度 不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査」によると、不妊治療を経験した労働者のうち26.1%が仕事との両立ができず、離職・雇用形態の変更・治療の中断を余儀なくされています。2022年の不妊治療保険適用以降、企業の支援体制への注目は高まっており、DACグループでも様々な支援制度がありますが、現場では「いつ通院が必要になるか読めない」「上司にどこまで話すべきか分からない」といった、既存の制度だけでは解決できないコミュニケーションの課題が根強く残っています。

DACグループの有志4名で結成された「Fラボ」は、こうした「制度と感情の隙間」を埋め、誰もが自分らしいキャリアを選択できる環境を目指し活動してきました。

「F LABO」とは

F LABOは、"Fertility（不妊治療）× Laboratory（研究所）" をコンセプトに掲げた社内有志プロジェクト。「不妊治療か仕事か」の二者択一ではなく、「両立」を実現できる会社づくりを目標に、会社と社員のハブとなることを目指しています。自身も不妊治療と仕事の葛藤を経験したメンバーの発案から2023年に発足し、社内啓発、全社アンケートの実施、LINEオープンチャットの運営、セミナー企画、当事者社員からリアルな声を聴く座談会などを行ってきました。

「不妊治療と仕事の両立支援BOOK」の概要

毎年実施する全社員アンケートで「会社としてのサポートを打ち出してほしい」という声が寄せられたことを受け、F LABOが独自に制作・編集した冊子です。

冊子収録内容

両立までの基本フロー

治療開始から職場への報告・調整までのステップを整理

気持ちの整理シート

自分の状況・感情を言語化するためのワークシート

上司との面談活用シート

上司・部下双方が使える対話のためのガイド

体験者の声

社内の経験者インタビューによるリアルなエピソード

振り返りシート：治療と仕事の進捗を自己管理するためのツール

社内制度一覧：利用可能な休暇・支援制度をまとめたリファレンス

プロジェクトメンバーのコメント

私たちは、不妊治療と仕事の両立に葛藤した経験やもっと社員の皆さんが働きやすいと感じられる環境をつくりたいという思いから「不妊治療と仕事の両立支援プロジェクト」を発足しました。会社と社員のハブとなり「不妊治療か仕事か」の二者択一ではなく両立の実現を目指しています。今回の「両立支援BOOK」は、現在治療中の方、治療をこれから考えている方向けのため、迷ったときに頼れる道しるべとして是非、色んな形で活用いただき抱え込んでしまう社員がひとりでも少なくなることを心より願っています。

展望

F LABOは引き続き、「不妊治療と仕事の両立支援BOOK」第二弾であるマネージャー向け編の作成や、社外の専門家を招いたセミナーの開催、保健師との連携によるオープンチャットの充実を計画しています。「迷ったときや困ったときに頼れる場所」として、社内の心理的安全性をさらに高めていく方針です。

企業としての姿勢

当社は誰もが能力を最大限に発揮できる環境を目指し、制度を整えてまいりました。今回、社員の自発的な想いから生まれたプロジェクトを、会社として全力でバックアップします。多様な背景を持つ一人ひとりが互いに尊重し、支え合える文化を醸成することで、社員全員が自分らしく輝ける未来を共に創り上げてまいります。

DACグループについて

東京都台東区上野に本部を置く、創業63年の総合広告事業・人材ソリューション事業・観光ソリューション事業・グローバル広告事業を柱とする広告会社です。地方創生事業にも力を入れており、グループ内に農業法人や青少年の健全な育成を目的とする一般社団法人などもあります。

株式会社DACホールディングス

社名 ： 株式会社DACホールディングス

代表者： 石川 和則

所在地： 〒110-0015 東京都台東区東上野4-8-1 TIXTOWER UENO 13F

社員数： 975名（DACグループ総数）

URL ： https://www.dac-group.co.jp/