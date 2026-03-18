LayerX、ARR100億円を達成--AIエージェント事業が成長を牽引

株式会社LayerX

株式会社LayerX（東京都中央区、代表取締役CEO 福島良典、以下「LayerX」）は、AIエージェント事業が成長を牽引し、2026年1月末時点で、ARR（Annual Recurring Revenue：年間経常収益）100億円を達成したことをお知らせします。

概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」事業、Fintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して、AIエージェントの社会実装を推進しています。

ARRとは、サブスクリプション型ビジネスにおいて毎年継続的に得られる収益を指す指標で、コンサルティング費用などの一時的な売上を含まない、継続収益のみで算出される数字です。LayerXは2021年1月に「バクラク請求書受取」の提供を開始し、多くのお客様にご利用いただきながらバクラク事業を拡大してきました。また、2024年6月に提供を開始したエンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」も急成長しています。

これらのAIエージェント事業が成長を牽引し、2026年1月末時点で全社ARR100億円に到達しました（※1）。ご利用いただいているお客様をはじめ、パートナー企業の皆様、そしてLayerXを支えてくださるすべての方々に、心より感謝申し上げます。

今後の展望

AIエージェントが業務を担う時代が到来しつつある今、人とAIの協働をいかに設計するかが、企業競争力の鍵となっています。LayerXは日本企業の経済活動にまだ大きなデジタル化の余地があると捉え、AIエージェントを社会に届け、また自社組織もAIエージェント前提で再設計することで生産性を飛躍的に高めます。

こうした取り組みを通じて、「業務の完全自動運転」と、ミッションである「すべての経済活動を、デジタル化する。」の実現に挑戦し続けます。

「LayerXのはたらきかた2026」を公開

LayerXではさらに高い目標を追いかけるべく、一緒に働いていただける新たな仲間を積極的に募集しています。

AIの力で経済活動のデジタル化を加速させるこの挑戦に、当事者として加わっていただける仲間へ向け、LayerXのカルチャーと働き方を「LayerXのはたらきかた2026」として公開しました。LayerXに興味をお持ちの方はぜひご覧いただけると幸いです。

LayerXのはたらきかた2026

https://note.layerx.co.jp/n/n4ca3a768c9bf

※1

SaaSスタートアップの成長指標としてはARRを毎年「3倍×2、2倍×3」と成長させるT2D3が広く知られていますが、AIスタートアップにおいてはより高い成長が求められており、米国VCのBessemer Venture Partnersは「AI Shooting Stars」としてQ2T3（4倍×2、3倍×3）という新たな基準を提唱しています。LayerXはT2D3を上回りこのAI Shooting Starsに近い成長軌道にあります。

Bessemer Venture Partnersによるレポート：https://www.bvp.com/atlas/the-state-of-ai-2025

LayerX経営陣による、シリーズB資金調達時の解説動画：https://www.youtube.com/watch?v=SNYu5qQQJFE

株式会社LayerX概要

LayerXは、「すべての経済活動を、デジタル化する。」をミッションに掲げるAIカンパニーです。バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」事業、Fintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業などの複合的な事業を通して日本の社会課題を解決し、AIの力で人々の創造力がより発揮される未来をつくります。

設立: 2018年8月

代表者: 代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地: 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

コーポレートサイト: https://layerx.co.jp/

採用サイト: https://jobs.layerx.co.jp/

お問い合わせ: https://layerx.co.jp/contact

事業サイト:

バクラク: https://bakuraku.jp/

Ai Workforce: https://getaiworkforce.com

三井物産デジタル・アセットマネジメント: https://corp.mitsui-x.com/

オルタナ（ALTERNA）: https://alterna-z.com/