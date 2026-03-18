【3月23日グランドオープン】京都・錦市場に新業態「鶏鶏餃子 JIJI GYOZA」オープン！越境ECの知見を活かし、海外進出も見据えた新ブランド

グッドアイディアカンパニー株式会社

GOOD IDEA COMPANY株式会社（所在地：奈良県北葛城郡広陵町馬見北4-6-7、代表取締役：近本あゆみ）は、2026年3月23日（月）、京都市中京区・錦市場内に初のイートイン業態「鶏鶏餃子 JIJI GYOZA（錦店）」をグランドオープンいたします。

看板メニューの「手羽餃子」は、海外で人気のバッファローチキンと日本のソウルフード・餃子を掛け合わせた、新しいストリートフード。ファミリーマートPB「ファミマル」のVI開発で知られるRIGHT DESIGNが手がけるブランドデザインのもと、日本人にも訪日外国人にも愛される「京都発の新しい食文化」の発信を目指します。

京都錦市場に初となるイートイン業態「鶏鶏餃子 JIJI GYOZA」をオープンいたします■ 出店背景

１. 事業背景

2024年8月、GOOD IDEA COMPANY株式会社は、越境ECを展開し海外顧客の集客マーケティングに強みを持つ株式会社ICHIGOのグループ会社となりました。このグループ参画を契機に、当社が長年積み上げてきた飲食事業の知見と、ICHIGOの海外集客マーケティング力を掛け合わせた新ブランドを開発することとなり、これまで関東圏を中心に計30店舗を展開しています。

２. 出店エリアの選定

「鶏鶏餃子 JIJI GYOZA」の出店先として選んだのは、インバウンド観光の最前線・京都です。京都市の2024年外国人観光客数は1,088万人（過去最高）を記録し、外国人宿泊客数が日本人宿泊客数を初めて上回るなど、インバウンド需要は加速し続けています※。なかでも錦市場は、外国人に人気の商業施設ランキング上位に選ばれる超人気エリア。約130店舗が軒を連ねる「京都の台所」に、GOOD IDEA COMPANY初のイートイン業態として出店します。

（出典：京都市観光総合調査 令和6年）

３. ブランドの基本コンセプト

インバウンド観光客が急増する中、当社が目指したのは「手軽でありながら本格的な日本食体験」の提供です。ただ食べるだけでなく、日本のストリートフードとしての文化ごと体験してもらえるブランドを構築しました。

また、本店舗は昭和22年創業、約80年にわたり錦市場で親しまれてきた老舗の練り物・かまぼこ店 「丸常蒲鉾店（まるつねかまぼこ）」 の跡地で営業いたします。

錦市場の新しい魅力を発信する一方で、これまで受け継がれてきた市場の歴史と文化への敬意を忘れず、地域に根ざした店づくりを大切にしてまいります。

■ 「鶏鶏餃子 JIJI GYOZA」とは

JIJI GYOZAが提供する「鶏鶏餃子（手羽餃子）」は、海外では日常的な人気フードである「バッファローチキン」と、日本で古くから親しまれてきた人気グルメ「餃子」を掛け合わせた、全く新しいストリートフードです。どちらの文化にも馴染みのある2つの食材を融合させることで、新たな日本グルメとしての価値を引き出した自社開発商品です。照り焼き・チリクリスプ・わさびマヨ・ガーリックペッパーなど多彩なフレーバーソースで楽しめるよう進化を遂げており、訪日外国人だけでなく日本人にも愛される味とスタイルを追求しています。

また、JIJI GYOZAは商品だけでなく、以下の点にも徹底的にこだわってブランドを構築しています。

- 店舗のデザイン・提供容器：空間そのものがブランドのメッセージを伝える設計- 提供時のスタッフ制服：日本のストリートフード文化を体現する法被をユニフォームに- 日本食・日本のストリートフードとしての体験：食べること自体をエンターテインメントに

単なる消費ではなく、新たな価値を与える「体験」そのものを提供するブランド--それがJIJI GYOZAです。

京都錦市場で今までにない「餃子と拉麺」の食体験を提供するJIJI GYOZAの店舗■ 看板メニューバッファローチキンを餃子に昇華させた「手羽餃子」海外人気も高い鶏をベースにした「白湯拉麺」

【手羽餃子】

バッファローチキンのような骨付き手羽先に餃子の具を詰め込んだ、「持って食べる」ワンハンドスタイルのストリートフード。多彩なフレーバーソースで異なる味わいを楽しめます。

- 照り焼き（2本 1,050円）- おろしポン酢（2本 1,050円）- タルタル（2本 1,250円）- ガーリックペッパー（2本 1,250円）- バジルチーズ（2本 1,350円）- チリ・クリスプ（2本 1,350円）- わさびマヨ（2本 1,350円）

【炙り和牛拉麺】

鶏・あさり・あご出汁を融合させた「トリプルスープ」を骨格に、大判のサーロインを目の前で豪快に炙る「ライブ感」が楽しめる拉麺。錦市場という観光地での食べ歩きを意識し、小さめのサイズ感でご提供します。

- 白：濃厚鶏白湯（2,500円）- 赤：特製旨辛鶏白湯（2,700円）- 黒：自家製黒マー油（黒ニンニク・黒ゴマ）（3,000円）鶏鶏餃子（チリ・クリスプ 2本）1,350円、炙り和牛拉麺（黒）3,000円ドリンク、おつまみなどを含む全メニュー■ ブランドデザインについて

店舗・ロゴ・制服・提供容器など、ブランドに関わるすべてのビジュアルは、ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」のVI・ネーミング・パッケージ開発を担当したRIGHT DESIGNが手がけています。国内外の消費者双方に訴求する統一されたブランドデザインにより、視覚的な体験からも「JIJI GYOZA」の世界観を演出します。

■店舗情報

鶏鶏餃子 JIJI GYOZA 京都錦店

住 所： 〒604-8055 京都市中京区錦小路通柳馬場東入東魚屋町166番地1

営業時間： 10：00～19：30 ※営業時間は変更になる可能性があります。

定休日： なし

席数： 52席

電話番号： 075-606-5590

会社URL： https://goodideacompany.jp/