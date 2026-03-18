フェンダー、テレキャスター誕生75周年を記念したアニバーサリー コレクションを発表

フェンダーミュージック株式会社

フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：エドワード・バド・コール、以下FMIC）は、世界初の量産型ソリッドボディ エレクトリックギターであり、史上最も影響力のある楽器デザインの一つであるTelecaster(R)（テレキャスター）の誕生75周年を祝う限定モデル『75th Anniversary Telecaster(R) Collection』を発表しました。

また、アニバサリーを記念した様々な動画コンテンツやキャンペーンの開催が決定。国内では、ポッドキャスト番組「Fender Radio Tokyo」 の配信や、旗艦店 Fender Flagship Tokyo(https://jp.fender.com/pages/fender-flagship-tokyo) での豪華アーティスト実機展示の実施、さらに豪華プレゼントが当たるSNSクイズキャンペーンを実施します。

1951年に登場したテレキャスターは、そのシンプルで革新的なデザインにより、音楽の歴史を大きく変えました。演奏するミュージシャンのニーズを徹底的に追求して生み出されたこのギターは、それまでのギターとは一線を画す存在となりました。創業者レオ・フェンダーは、実際に楽器を演奏するプレイヤーから直接フィードバックを得ることで、アーティストが真に求めるものを反映すべく、楽器の細部に至るまで設計を重ねていきました。こうして誕生したテレキャスターは、プレイヤーが必要とするすべてを備え、新たな表現の可能性を切り開くギターとなりました。鋭く抜けの良いトーン、ひと目でそれと分かる象徴的なシルエット、そして高い信頼性と堅牢な構造を備えたテレキャスターは、ジャンルを超えて多くのアーティストに選ばれ続けています。

今回発表となった75周年コレクションでは、テレキャスターの伝統を体現する5つのグローバルモデルと２つの日本限定モデルがラインナップされています。ヴィンテージの風格とフィーリングを再現した『Vintera(R) Road Worn(R) 1951』から、最新仕様の『American Ultra II』、クラシックな魅力を持つ『American Professional Classic Cabronita』、煌びやかなスパークル仕上げの『Player II』、そして日本製ならではのこだわりと独自性を詰め込んだ『Made in Japan 1951 Telecaster(R)』や『Made in Japan Hybrid II』まで、テレキャスターの歴史と革新を象徴するモデルが揃います。

「テレキャスターはロックンロールの心であり魂のような存在です」と、マイク・キャンベルは語ります。

1950年代の明るいカントリーサウンド、ジェームズ・バートンの「スージーQ」での力強いリード、テレキャスター独特の“トゥワングトーン”を普及させたバック・オーウェンスのベイカーズフィールド・サウンドまで、テレキャスターはその誕生当初から、音楽界に消えることのない軌跡を刻んできました。60年代後半から70年代にかけて、その音色は、ビートルズのジョージ・ハリスンの活動を通じて、ロック音楽の進化にも貢献しました。その後、数十年にわたりジョー・ストラマー（The Clash）、ジョニー・グリーンウッド（Radiohead）、クリッシー・ハインド（The Pretenders）、グレアム・コクソン（Blur）、シェリル・クロウ、トム・モレロ（Rage Against the Machine）、ブラッド・ペイズリーといったアーティストが、インディーズ、オルタナティブ、ハードロック、ポップ・ロック、モダンカントリーなどのジャンルでテレキャスターを駆使してきました。現代音楽を定義するテレキャスターは、そのシンプルでアイコニックなデザインがあらゆる世代に新しいサウンドをもたらし、今もなお音楽シーンを形作り続けています。

FMIC最高製品責任者のマックス・ガトニックは、次にように語っています。「テレキャスターは単なるギターではありません。現代音楽を支える基盤とも言える存在です。誕生から75年を経た今もなお、創業者のレオ・フェンダーが想像していた以上に多くのプレイヤーにインスピレーションを与え続けています。今回発売する『75th Anniversary Telecaster(R) Collection』は、この楽器を伝説的な存在にしてきたすべての歴史と価値を称えるものです。ヴィンテージの真髄を追求した『Vintera Road Worn』から、最先端の機能を備えた『American Ultra II』まで、テレキャスターが世代を超えて持ち続けてきた多彩な魅力を各モデルで表現しています。また動画コンテンツ“Artists Talk Tele”を通じて、この楽器とアーティストが紡いできたストーリーを伝えていきます。これはその始まりに過ぎません。世界中のプレイヤーがこれからの展開を体験してくれることを楽しみにしています。」

Fender公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/fender)では、世界中のアーティストによるインタビューシリーズ『Artist Talk Tele』がスタートします。テレキャスターを愛用するアーティストたちが、自身のテレキャスターとのストーリーや、楽曲制作における役割、そしてこのギターがなぜ特別なのかを語ります。すでにシェリル・クロウ（こちら(https://www.youtube.com/watch?v=o1fCFqSdfps&t=4s)）やマイク・キャンベル（こちら(https://www.youtube.com/watch?v=7sPRl0xbWkw)）のティーザー映像がフェンダー公式SNSで公開されており、シェリル・クロウのフルインタビューも近日公開予定です。そして2026年を通じて、John 5、ジーナ・グリーソ、ジョー・ボナマッサ、ジム・ルート、クリストーン・“キングフィッシュ”・イングラムなど、多くのアーティストも順次登場します。

75th Anniversary Telecaster(R) Collection

75年にわたる革新の歴史を称える『75th Anniversary Telecaster(R) Collection』が、2026年3月18日（水）より順次販売を開始します。本コレクションは、テレキャスターが紡いできたトーンとデザインの伝統を体現しており、ヴィンテージ愛好家から最先端の機能を求める先進的なプレイヤーまで、あらゆるファンの期待に応えるモデルが揃っています。テレキャスターの奥深いレガシーを体感し、フェンダーの歴史の一端を手に入れることができる特別なコレクションです。

＜グローバルモデル＞

Fender Flagship Tokyo、Fender 公式オンラインショップおよび正規取扱店にて販売

◼️75th Anniversary American Ultra II Telecaster(R)（市場想定売価：478,500円/税込）

Liquid Goldフィニッシュ、コンパウンドラジアスエボニー指板、デュアルS-1(TM)スイッチを備えた先進的ピックアップシステムを搭載。75th Anniversary Noiseless(TM) Single-CoilとFastlane(TM)ハムバッカーの組み合わせにより、ノイズレスで幅広いトーンを実現。

◼️75th Anniversary American Professional Custom Telecaster(R)（市場想定売価：467,500円/税込）

フレイムメイプルトップとダブルバインディングを採用したラグジュアリーなカスタムテレキャスター。75th Anniversary V-Modピックアップ、ネックとブリッジピックアップのシリーズ配線を可能にするプッシュ／プッシュポットを搭載し、エレガントなゴールドハードウェアで仕上げています。

◼️75th Anniversary American Professional Classic Cabronita Telecaster(R)（市場想定売価：330,000円/税込）

TV Jones Classicピックアップを搭載し、深みとパンチ、煌びやかなトーンを実現。モダン “C”ネックとパーロイドボタンチューナーを採用したモダン仕様にまとめ上げられています。Candy Apple RedとIce Blue Metallicカラーモデルをラインナップ。

◼️75th Anniversary Vintera(R) Road Worn(R) 1951 Telecaster(R)（市場想定売価：308,000円/税込）

1950年代初期仕様を忠実に再現。スワンプアッシュボディ、1951年スタイルの“U”シェイプネック、Road Wornニトロセルロースラッカーフィニッシュを採用。Pure Vintage 1951ピックアップにより、フェンダーを象徴するクリアなチャイムとスティール感のあるトゥワングトーンを実現。

◼️75th Anniversary Player II Telecaster(R)（市場想定売価：181,500円/税込）

Diamond Dust Sparkleフィニッシュを採用した煌びやかで印象的なデザイン。75th Anniversary Thunderbolt(TM)ピックアップにより、パワフルでクリアなトーンを実現。

＜国内限定販売モデル＞

Fender Flagship Tokyo 、Fender公式オンラインショップにて限定販売

＊一部海外のFender公式オンラインショップでも販売予定



◼️Made in Japan Limited 75th Anniversary 1951 Telecaster(R)（販売価格：330,000円/税込）

1951年に登場したオリジナルTelecaster(R)の仕様をフィーチャーしながら、日本製ならではの高い品質と華やかな外観を融合した記念モデル。ネックには、当時の特徴でもある厚みのある1951 “U”シェイプのワンピースメイプルネックを採用し、クラシックなフィーリングを再現しています。US製のPure Vintage ’51 Single-Coil Tele(R)ピックアップを搭載することで、力強く明瞭なトーンと優れたレスポンスを備えた、伝統的なテレキャスターサウンドを生み出します。そして、ボディトップに美しいキルト材をあしらい、ゴールドハードウェアを組み合わせたヴィンテージスタイルにラグジュアリーな存在感を加えた特別仕様となっています。発売日：2026年3月18日（水）

◼️Made in Japan Limited 75th Anniversary Hybrid II Telecaster(R)（販売価格：220,000円/税込）

モダンな演奏性とヴィンテージスタイルを融合させたHybrid II Telecaster(R)を基に、日本製ならではの高い品質と華やかな外観を組み合わせた記念モデル。ボディトップとヘッドストックに美しいキルトメイプルを採用し、ブラウンバーストフィニッシュによって立体感のある豊かな表情を演出しています。バーストを施したアクリルピックガードとゴールドハードウェアを組み合わせることで、上品でラグジュアリーな存在感を備えた特別仕様となっています。モダン“C”シェイプネック、9.5インチラジアス指板、ナロートールフレット、Hybrid II Custom Voiced Single Coil Telecaster(R)ピックアップなど、Hybrid IIシリーズならではの快適な演奏性とパフォーマンスが魅力です。発売：2026年7月予定 ※3月18日（水）よりFender Flagship Tokyoおよびフェンダー公式オンラインショップにて予約受付開始。

Tokyo Limited Telecaster & Precision Bass 75th Anniversary Pick（販売価格：3,300円/税込）

ピックには、優れた耐久性と安定した弾き心地で人気のポリアセタール素材（1.0mm）を採用。形状は定番の351と346の2種類をラインナップしました。それぞれの形状に、6種類のメタリックカラーで表現された75周年記念ロゴをあしらい、アニバーサリーイヤーにふさわしい華やかな仕上がりとなっています。さらに、同じく75周年の記念ロゴをデザインしたスライド缶ケースが付属。約7cm × 4cmのコンパクトなサイズで、ピックの収納はもちろん、日常で持ち歩く小物を入れるケースとしても活躍します。※Fender Flagship TokyoおよびFender公式オンラインショップ限定販売。発売：2026年4月予定

ポッドキャスト番組「Fender Radio Tokyo」が4月にスタート！初回公開収録は、4月1日（水）に開催決定！

テレキャスター誕生75周年、そして同じく75周年を迎えるフェンダーを代表するエレキベース、プレシジョンベースのアニバーサリーを記念し、国内企画としてポッドキャスト番組「Fender Radio Tokyo(https://www.fender.com/fenderradio.tokyo)」が4月よりスタートします。フェンダー旗艦店 Fender Flagship Tokyo に設置される 「Fender Radio Tokyo特設ステーション」から、ギターやベース、そして音楽を愛するすべての人へ向けた特別なラジオ番組を、すべて公開収録でお届けします。収録された内容は、後日Spotify、Apple Podcast、Amazon Music にて無料でお楽しみいただけます。

番組には、テレキャスターやプレシジョンベースをはじめ、フェンダーを愛用するアーティストや音楽シーンを彩るクリエイターや文化人そして専門家など、音楽/楽器業界を牽引する多彩なゲストが登場。毎月設定されるテーマに沿って、ここでしか聞くことのできないストーリーやエピソードをお届けします。旗艦店での公開収録では、ゲストによるトークを間近で体験できるほか、音楽とトークが交差するライブ感あふれる空間を楽しむことができます。また、リスナーや公開収録来場者に向けたプレゼント企画なども予定しています。

テレキャスター&プレシジョンベース誕生75周年を機に、多彩なゲストとともに音楽とギターカルチャーの魅力を届ける 「Fender Radio Tokyo」。音楽の新しい出会いとストーリーが、ここ旗艦店から生まれます。出演ゲストや公開収録日程などの詳細は、今後順次発表予定です。どうぞお楽しみに！ Fender Radio Tokyo 公式サイト：https://www.fender.com/fenderradio.tokyo

＜公開収録に関するご案内＞

公開収録は事前予約不要で、どなたでもご観覧いただけます。ただし、会場の状況により観覧エリアの定員を超える来場があった場合は、安全確保のため入場を制限させていただく場合があります。あらかじめご了承ください。会場ではスタッフの指示に従ってご観覧ください。安全確保が難しいと判断した場合や、やむを得ない事情が発生した場合には、公開収録を中止または内容を変更させていただく場合があります。また、収録開始1時間以上前からの会場周辺での待機は、近隣のご迷惑となる可能性がありますのでご遠慮ください。

アーティスト愛用実機を特別展示

3月18日（水）～6月16日（火）の期間、Fender Flagship Tokyoにて、Fender Flagship Tokyoで活躍するアーティストが愛用するテレキャスターを特別に展示します。ステージやレコーディングで実際に使用されてきたギターを間近で見ることができる特別な機会となります。音楽シーンに影響を与えてきたテレキャスターの魅力を、ぜひ店頭でご体感ください。

（※展示期間は予告なく変更になる可能性がございますので、あらかじめご了承ください。）

＜展示モデル＞ （※五十音順）

- 江口洋介 - TELECASTER(R)︎- Ken（L’Arc-en-Ciel） - FENDER CUSTOM SHOP KEN TELECASTER(R)︎ PAISLEY FANTASY- HARUNA（SCANDAL） - HARUNA TELECASTER(R)︎ BOOST- 真島昌利（ザ・クロマニヨンズ）- TELECASTER(R)︎ CUSTOM- 向井秀徳（ZAZEN BOYS） - MADE IN JAPAN 60’S TELECASTER(R)テレキャスター誕生75周年記念 クイズキャンペーン開催！

「#テレトリビア」と題したテレキャスターにまつわるクイズキャンペーンを、 4月下旬より実施します。テレキャスターの歴史や製品に関するさまざまなクイズに挑戦していただき、正解された方の中から抽選で1名様にテレキャスターが当たるスペシャルキャンペーンです。テレキャスターの魅力と歴史を楽しみながら体験できる特別な企画をぜひお楽しみください。

キャンペーンの詳細および応募方法については、後日公開されるキャンペーン特設ページをご覧ください。