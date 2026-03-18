キャンピングカー丸ごと容易にガラスコーティング

株式会社システムブレイン

報道関係各位

世界中の雇用環境の成長と地球環境のメンテナンスの実現へ



株式会社システムブレインの開発したガラスコーティングは、従来のものより薄く、耐久性があり、化学薬品を使用しないため環境に優しいのも特徴です。また、本技術は日本をはじめ複数の国にて特許を取得しています。また、従来難しかったガラスコーティングを、簡単に誰でもできるよう何度も改良を重ねた技術で、国内はもちろん世界３１か国でサービスが展開されています。２０２５年度までに約450台の装置導入実績があります。欧州カーディーラーの純正品にも多数採用される技術です。鉄道車両・船舶・高層ビルの外装・メガソーラーなど多岐に渡り採用され、環境省、国土交通省にも実績を持つ信頼の国際特許技術です。

弊社は、現在この技術を利用した２つの「ナノガラスコーティング」事業を行なっています。主に車や電車など乗り物にガラスコーティングを施す「NANO SHINE（ナノシャイン）」と、それをビルなどのメンテナンスに応用した「NANO MAINTE（ナノ・メンテナンス）」です。

この度、キャンピングカービルダー様やキャンピングカー販売店様に向けた新しいガラスコーティング装置のサブスク・レンタルを開始いたします。

サブスクレンタル用ガラスコーティング装置

世界で認証された技術！

世界３１か国での展開ナノシャイン装置によるガラスコーティング施工

キャンピングカー施工の様子