サイクラーズ株式会社 POP UP STOREを開催 2026年5月4日（月・祝）～6日（水・祝）／(tefu) yoyogi uehara
サーキュラーエコノミー（循環型経済）を追求し、持続可能で豊かな社会づくりを目指す、サイクラーズ株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役：福田 隆）は、「Pearl [re] Pearl」 POP UP STOREを2026年5月4日(月・祝）～6日(水・祝）まで代々木上原の (tefu) yoyogi uehara にて開催します。
Pearl [re] Pearl（パール [レ] パール）にについて
enloop(R)で製作したリメイク家具のほか、中古家具や雑貨など、多彩なアイテムをオンラインで販売するインテリアセレクトショップです。
ポップアップストア イベントについて
リメイク家具・中古家具・小物などの販売
「Pot-au-feux」などの一点物の家具や、個性豊かなセカンドハンド家具を販売します。
enloop2周年記念展示
今年2周年を迎えたenloop(R)のこれまでの制作事例や、デザイナーのスタディワークを展示します。
リメイク家具
セカンドハンド家具
Pearl [re] Pearl POP UP STORE 開催概要
会期：2026年5月4日(月・祝) ～ 6日(水・祝)
時間：11:00 ～ 19:00 (月曜初日のみ12:00～)
場所：(tefu) yoyogi uehara
東京都渋谷区西原3-1-10
小田急線/東京メトロ千代田線 代々木上原駅より徒歩５分
主催：トライシクル株式会社 共催：サイクラーズ株式会社
Pearl [re] Pearl
サイト： https://shop.pearl-re-pearl.com
Instagram： @pearl_re_pearl
enloop(R)（エンループ）について
enloop(R) は、企業から出る廃材を活用し、リメイク家具・雑貨の製作、デザイン提案、ワークショップ企画を行うブランドです。
enloop(R)サイト：https://www.enloop.info/
enloop(R) instagram：＠enloop_remake
【当社およびグループ会社概要】
会社名 ：サイクラーズ株式会社（英表記 Cyclers Co., Ltd.）（https://www.cyclers.co.jp/）
所在地 ：〒143-0003 東京都大田区京浜島2-20-4
設立 ：2020年9月
資本金 ：1億円
代表者 ：代表取締役 福田 隆
事業内容：グループの事業の統括、グループの経営の統括・戦略の立案、
グループの管理業務の統括他
会社名 ：トライシクル株式会社 (https://tricycle-ce.com/ )
所在地 ：〒140-0013 東京都品川区南大井6-26-3 大森ベルポートD館 8F
設立 ：2018年5月
資本金 ：1,000万円
代表者 ：代表取締役 山田 晃一
事業内容：不用品を最適な方法・価格で提供するプラットフォーム（ReSACO）、産廃・建廃の委託契約を電子化するサービス（EcoDraft）、中古品、リサイクル製品の販売他