【3/18より】「産地連携支援緊急対策事業」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

農林水産省の「産地連携支援緊急対策事業」が公募開始するため、取り急ぎ共有します。

https://reg.lapita.jp/public/seminar/view/9460

第１次公募：令和8年3月26日(木)～同年4月28日(火) 17：00（厳守）

第２次公募：令和8年6月1日(月)～同年6月30日(火) 17：00（厳守）

食品製造事業者による

・産地を支援する取組

・産地との連携による国産食品原材料の取扱量増加に伴う取組

に対して最大2億円を補助します。

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

〇申請サポート相談はこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

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取組A：産地を支援する取組

食品製造事業者等が産地を支援するための以下のア～オ又はこれに類する取組

ア:求める品種を産地に生産してもらうための産地への種苗の提供

イ:産地に引き受け量拡大に対応してもらうための産地への収穫機械の貸与

ウ:産地に加工ニーズに合致した食品原材料を出荷してもらうための産地への選別機の貸与

エ:産地に加工ニーズに沿った良質・多量な食品原材料を生産してもらうための、食品製造事業者等の社員等を産地へ派遣する生産作業補助又は専門家や篤農家を産地へ派遣する栽培技術等指導

オ:本事業に関係する産地側の建屋内に設置され、産地連携計画等において記載された農林水産物の保管に用いるための、当該建屋と一体でない設備の設置

【補助対象経費】

・種苗等の資材費

・機械設備等の導入費（収穫機・選別機等）

・栽培技術指導のための専門家・篤農家の派遣謝金・旅費

・生産作業補助のための社員等派遣旅費

・産地に設置する保管のための装置 等

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取組B：産地との連携による国産食品原材料の取扱量増加に伴う取組

産地との連携による国産食品原材料の取扱量増加に伴う新商品開発（試作品の原材料費、調査経費を含む。）、機械導入・製造ラインの変更・増設、食品表示変更に伴う包材資材の更新等

【補助対象経費】

・機械設備等の導入費

・製造ラインの変更・増設費

・食品表示変更に伴う包装資材の更新費

・専門家経費（コンサルティング経費、旅費等）

・調査経費（マーケティング調査等）

・開発段階における原材料費 等

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主な補助要件

・産地連携計画の策定

・産地との連携による国産原材料の取扱量10%以上の増加目標の設定

・食料システム法計画認定制度で掲げる４つの事業活動計画のうち、安定取引関係確立事業活動計画の認定を受けている、又は認定を受ける見込みがあること。

・産地連携フォーラムへの会員登録

・その他

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補助率：1/2以内

上限：2億円

下限：100万円

取組Aを行う場合は上限3億円

取組Bを行う場合は上限2億円

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https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

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株式会社 ナビット 助成金なう事務局

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