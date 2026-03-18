『NAKED meets ガウディ展』東京開催が17万人動員で閉幕、4月17日（金）より大阪展がスタート

株式会社ネイキッド



株式会社ネイキッド（英語表記：NAKED, INC.／所在地：東京都渋谷区／代表：村松亮太郎）は、2026年1月10日（土）～3月15日（日）まで、東京・寺田倉庫 G1ビルにて開催した「ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展」が、累計17万人を動員したことをお知らせいたします。また本展は、2026年4月17日（金）～6月15日（月）まで、VS.（グラングリーン大阪内）にて大阪展を開催いたします。現在、当日券よりお得になる早割チケットを販売中です。

東京で17万人を動員した公式展が、大阪へ

本展は、アントニ・ガウディ没後100年、そしてサグラダ・ファミリアのメインタワー「イエスの塔」完成という歴史的節目を記念して開催される公式展覧会です。ネイキッドは、ガウディ財団からの正式オファーを受け、世界で初めて同財団と公式ライセンス契約を締結。貴重な資料展示と、ネイキッドならではの体験演出を掛け合わせることで、ガウディの思想と創造性を、現代の感性で体感できる展覧会として企画・演出・制作を手がけています。

東京会場では、ガウディの手記や書簡、制作道具をはじめとする学術的にも貴重なコレクションの展示に加え、ガウディの自然観や造形思想を追体験できる体幹型アートが、多くのお客様から好評をいただきました。建築・アートファンはもちろん、ファミリー層や若年層まで幅広い来場者に支持され、このたび累計17万人動員という大きな反響につながりました。

東京開催で好評を博した展示体験が続いて関西へ。会場は、JR大阪駅・梅田駅近くグラングリーン大阪内の文化装置「VS.」。大阪会場では、サグラダ・ファミリアエリアのイマーシブ体験が東京会場よりさらにパワーアップします。ガウディ建築の源泉に迫る展示と、ネイキッドが得意とするアートテクノロジー・空間演出を融合させ、ガウディの精神を“鑑賞する”だけでなく“体感する”展覧会として展開してまいります。

大阪展 開催概要

会場「VS.（ヴイエス）」について

- イベント名：ガウディ没後100年公式事業 NAKED meets ガウディ展（ネイキッド・ミーツ・ガウディ テン）- 会場：VS.（グラングリーン大阪内）大阪府大阪市北区大深町6-86 グラングリーン大阪 うめきた公園 ノースパーク VS.- 開催期間：2026年4月17日（金）～6月15日（月）- 開催時間：平日10:00~20:00（19:00最終入場）土日・祝日9：30～19：30(18：30最終入場)※5/29(金)、6/5(金)は夜間貸切実施のため、10:00～18:00(最終入場17:00)の営業となります。※最終日6/15(月)は、10:00～18:00(最終入場17:00)の営業となります。- チケット料金：早割券（販売期間：2月19日(木)10:00～4月16日(木)23:59）【平日】大人2,400円【平日】小中高1,600円【土日祝】大人2,600円【土日祝】小中高1,800円通常券（販売期間：4月17日(金)0:00～6月15日(月)16:00）【平日】大人2,700円【平日】小中高1,900円【土日祝】大人2,900円【土日祝】小中高2,100円＜注意事項＞※当日の混雑状況により、入場までお待ちいただく可能性がございます。※未就学児入場無料。※主催者の都合により休止または中止した場合を除き、チケットの返金・変更はできません。- 一般お問い合わせ先：■キョードーインフォメーション TEL：0570-200-888対応日時：12:00～17:00（土日祝休業）- 主催：NAKED meets ガウディ展製作委員会- 監修：Gaudi Foundation of Art, Design & Architecture- 協賛：大日本印刷株式会社 非破壊検査株式会社- 企画・演出・制作：株式会社ネイキッド- 協力：駐日スペイン大使館 インスティトゥト・セルバンテス東京 Studio Tim Fu Gabinete Modernista VUILD株式会社 上海青模智能技术有限公司 株式会社 ケント・チャップマン パナソニック プロジェクター＆ディスプレイ株式会社 FM802 大阪芸術大学公式サイト： https://meets.naked.works/gaudi/(https://meets.naked.works/gaudi/)

「VS.」とは様々なジャンルの人やアイデアが鼓舞し合い、「良い対峙」をしながら新たな価値や関係性を生む、それぞれが持つ創造力を自由に解放する新しい文化装置です。2024年9月、グラングリーン大阪うめきた公園の中心に誕生しました。 地下に約 1,400 平方メートル の空間を要し、天井高15mの展示スタジオをはじめとするユニークな建築空間で、世界に向けた様々なイベントを開催します。国内外の多様な文化を結びつけ、VS. を訪れる人々や社会に対してインパクトを提供します。

■VS.公式Webサイト https://vsvs.jp

■Official Instagram https://www.instagram.com/vsvs.jp/

NAKED, INC.（ネイキッド）について

1997年に村松亮太郎が設立したクリエイティブカンパニー。“Core Creative, Total Creation, and Borderless Creativity”を理念に、ジャンルを問わず活動。近年ではリアルとバーチャルをクロスオーバーした様々な体験を創出。アート、エンターテインメント、カルチャー、伝統、教育、音楽、都市、食、スポーツなど、LIFE(生活)のあらゆるSCENE(シーン)において新たな体験や価値を生み出している。2022年より、京都のメタバースやAR/VR企画を手がけ、バーチャル×リアルで京都の文化発信とアート体験を届けるプロジェクト『NAKED GARDEN ONE KYOTO』をスタート。2025年から、京都駅ビル東広場を舞台に、京都の伝統・食・アートが融合した文化発信を担う『庭プロジェクト』を始動し、観光と日常が交差する新たな文化体験の創出に取り組んでいる。

代表作には、東京駅プロジェクションマッピング『TOKYO HIKARI VISION』、世界で開催中の花の体感型アート展『NAKED FLOWERS』、食×アートの体験型レストラン『TREE by NAKED yoyogi park』、『NAKED桜の新宿御苑2023』、G7広島サミット 社交夕食会演出、シンガポール屈指の動物園マンダイ・ワイルドライフ・リザーブとのコラボイベント、『NAKED meets 二条城』、京都駅ビル東広場のリニューアルプロジェクト『庭プロジェクト』など。

■NAKED,INC.：https://naked.co.jp

■OfficialInstagram： https://www.instagram.com/naked_inc/

■OfficialFacebook： https://www.facebook.com/NAKEDINC.official

■Official X： https://x.com/naked_staff

■Official YouTube：https://www.youtube.com/c/NAKEDINC