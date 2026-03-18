累計84万人来場！東海地区最大級のパンイベント「パンマルシェ25」全国100店舗以上が名古屋オアシス２１に集結

株式会社ソーレプランニング会場：名古屋オアシス２１銀河の広場

累計来場者数84万人を突破した東海地区最大級のパンイベント「パンマルシェ２５」が2026年4月4日（土）・5日（日）名古屋・オアシス21にて開催されます。

株式会社ソーレプランニングが主催するパンマルシェは、2013年にスタートし、今回で第25回・13周年を迎えます。

これまでの累計来場者数は842,978人（約84万人）。

全国からパン屋とパン好きが集う東海地区最大級のパンイベントとして多くの来場者に支持されています。

全国から集めたパン■全国100店舗以上のパンが名古屋に集結

北海道から九州まで各日100店舗以上のパン屋が出店。

普段はなかなか出会えない遠方の人気ベーカリーのパンを一度に楽しむことができます。

また当日は来場者アンケートにより「人気No.1パン（ベーカリー）」を会場で決定！パン好きのリアルな評価によるランキングとして注目を集める企画です。

■パンを楽しむ体験型イベント

パンマルシェではパンの販売だけでなく、パン文化を楽しむ体験企画も開催します。

主な企画

・進化型パン食い競走

・子どもパンマルシェ

・パンの学校（生米パン講座など）

子どもから大人までパンの魅力を体験できるイベントです。

進化型パン食い競走オランダ生まれの「パンミソ」■廃棄パンを活用した新たな取り組み

パンマルシェでは廃棄パンを活用した味噌づくり「パンミソ」ワークショップを開催。

食品ロス削減と新しい発酵文化を提案する取り組みとして注目されています。

詳細

https://panmarche.stores.jp/items/69a988cdb7a32bc97d3b7305

イベントの詳細

■主催コメント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71800/table/17_1_b43fcb33f9b95ab5e4fa7f2d6f08df4c.jpg?v=202603181051 ]パンマルシェ実行委員会代表 石臥博代（いしぶしひろよ）

パンマルシェは2013年にスタートし、今回で25回目・13周年を迎えます。

これまで累計84万人の方にご来場いただき、パンを通して人が集い、にぎわいが生まれる場として続けてきました。

全国から多くのパン屋さんが集まり、普段は出会えないパンと出会えることが、このイベントの大きな魅力です。

今年はその魅力に加え、パン食い競走や子どもパンマルシェ、パンミソ、生米パンなど、パンをさまざまな角度から楽しめる企画も充実させました。

パンをきっかけに、人や地域がつながり続けてきた13年の積み重ねを、ぜひ会場で感じていただきたいです。

パンが好きな方にとって、楽しみと発見のある2日間になれば嬉しいです

https://prtimes.jp/a/?f=d71800-17-3ddc680b3ff77c5c85b1c02b92f750f7.pdfパンマルシェ実行委員会

窓口：長谷川 未来

TEL：090-7675-7401

MAIL：info@panmarche.jp