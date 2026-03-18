ワタミ、環境省「自然共生サイト」認定取得～美幌峠牧場において、牧場として国内初の認定～

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（本社：東京都大田区、以下「当社」）が運営する「ワタミ美幌峠牧場」（北海道網走郡美幌町、以下「本牧場」）は、2026年3月、環境省より「自然共生サイト」として認定されました。本認定は、国際的な目標である「30by30（2030年までに陸と海の30％以上を保全する目標）」達成に向けた、保護区以外の効果的な地域ベースの保全措置（OECM）として国際データベースに登録されるものです。

本牧場における認定は、環境省が公表する認定実績一覧において、「牧場」として国内初の事例※1となります。

●地域生物多様性増進法に基づく「自然共生サイト」の認定 （令和７年度第３回）について

https://www.env.go.jp/press/press_03222.html

※1 自社調べ / 調査年月日：2026年3月17日

公表されている増進活動計画（自然共生サイト）一覧から「牧場」を検索

■自然共生サイトとは

「自然共生サイト」は、企業の森や緑地など、民間の取組によって生物多様性が保全されている場所を環境省が認定する制度です。2030年までに陸と海の30%以上を保全する国際目標「30by30」の達成に向けた主要施策であり、認定区域は「OECM」として国際データベースに登録されます。当社は本認定の取得を通じ、事業活動を通じたネイチャーポジティブの実現と、持続可能な地域環境の構築にリーダーシップを発揮してまいります。

●環境省「自然共生サイト」

https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/

■ワタミ美幌峠牧場の生物多様性としての価値

美幌峠牧場では、北海道・オホーツク地域の自然豊かな環境に位置し、牛が本来持つ力を引き出す放牧中心の酪農に取り組んでおります。広大な牧草地で育つ牛は、牧草を主食とするグラスフェッド飼育を基本とし、地域の気候や自然循環に寄り添った持続可能な酪農を実践しています。

また、本牧場では農薬や化学肥料を使用せず、在来の有機牧草地で酪農を行っており、土壌や地下水、河川への環境負荷の低減を図るとともに、健全な生態系の保全に寄与しております。

株式会社地域環境計画による生きもの調査の結果、清らかな水が保たれることで自然林の沢には希少なニホンザリガニが生息し、広大な有機牧草地はオオジシギなど希少な鳥類の重要な生活拠点となっていることが確認されました。森から水辺、そして草原へと連なる命の繋がりを守りながら、今後も人にも牛にも生きものにも優しい有機酪農を推進してまいります。

ワタミ美幌峠牧場（北海道）

■今後の展望

当社は、今回の美幌峠牧場での認定取得をモデルケースとし、全国に展開する「ワタミファーム」各拠点においても、生物多様性に配慮した循環型農業・酪農のさらなる推進を図ってまいります。一次産業におけるネイチャーポジティブの先進事例を創出し、持続可能な食のインフラ構築を通じて、豊かな自然環境を次世代へつなぐ取り組みを加速させていく方針です。

※ワタミグループのサスティナブルな取り組み ⇒ https://www.watami.co.jp/csr/

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp