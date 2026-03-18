アクセルジャパン採用のSBI新生銀行が小池徹平さんが登場する新CMを配信開始

株式会社ブランジスタ

株式会社ブランジスタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩本恵了、証券コード：6176）の連結子会社・株式会社ブランジスタエール（以下、当社）が提供する「ACCEL JAPAN（以下、アクセルジャパン）」が、株式会社SBI新生銀行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：川島克哉、証券コード：8303、以下、SBI新生銀行）のPRに採用されており、3月2日から小池徹平さんが登場する新ウェブCMの放映がスタートいたしましたので、お知らせいたします。

SBI新生銀行のPRにアクセルジャパンアンバサダーの小池徹平さんが登場

アクセルジャパンアンバサダーの小池徹平さんが登場する新ウェブCM

SBI新生銀行の各商品をさらに多くの方々に広めるための効果的なPRツールとして注目いただき、「アクセルジャパン」が採用されました。「アクセルジャパン」が提供する小池徹平さんの写真素材や動画素材を活用した様々な広告‧販促物が制作され、2025年12月下旬には、「目指せ1兆円！SBIハイパー預金 金利最大10倍キャンペーン」のPRを目的としたCMを、北海道‧⾸都圏‧関西‧名古屋‧福岡のJRや地下鉄の車内ビジョン、駅構内のデジタルサイネージなどの交通広告にて配信いたしました。小池さんが出演したCMなど、各種広告を実施したことにより、サービス開始から3ヶ月ほどでSBIハイパー預金残高が1兆円を突破いたしました。

この度、SBIハイパー預金の新キャンペーンのPRを目的とした新しいウェブCMを制作し、配信を開始しております。柔らかな表情で笑いかける小池徹平さんが登場し、耳に残る軽快な楽曲に合わせて、SBI新生銀行とSBIハイパー預金、並びに現在実施中の特別キャンペーンについてご紹介しています。

今後も「アクセルジャパン」やブランジスタグループの資源を活用し、SBI新生銀行が目指す全国の金融機関と連携する第4のメガバンク構想や地方創生の実現を支援してまいります。さらに、700社を超えるSBIグループ各社へ「アクセルジャパン」の利用を促進し、PRやブランディング効果の最大化に貢献すると共に、「アクセルジャパン」をより多くの企業・団体にご活用いただけるよう、全国各地の金融機関との連携を推進してまいります。

小池徹平さんが登場する新ウェブCMキャプチャ1小池徹平さんが登場する新ウェブCMキャプチャ2SBIハイパー預金新ウェブCM

https://x.com/i/status/2029392320584646905

SBI新生銀行キャンペーンページ

https://www.sbishinseibank.co.jp/lp/sbihyper_climax_holders/?intcid=sbihyper_trillion_2512_bnr_14

「アクセルジャパン」について

https://accel-japan.com/

本来、タレント広告には数千万円規模の高額な費用が必要ですが、芸能プロダクションとの契約や撮影などのすべてを「アクセルジャパン」が担うことで、参画企業は初期費用不要、月額費用だけで自社のブランディングやプロモーションにタレントを起用することが可能になります。

企業を応援するアンバサダーには、タレントのヒロミさんや板野友美さん、長嶋一茂さんら総勢22名（20組）が参加しております。

＜株式会社ブランジスタエール概要＞

本社所在地： 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20番4号

代表者：代表取締役社長 井上秀嗣

株式会社ブランジスタエールは、株式会社ブランジスタ（東証スタンダード上場6176）のグループ企業です。