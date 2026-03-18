カケハシ・プロジェクト派遣プログラムで、沖縄の将来を担う高校生・高専生・大学生・専門学生30名が米国ワシントンD.C.およびニューヨーク市を訪問します。

一般財団法人 日本国際協力センター

「アメリカで沖縄の未来を考える」（TOFU：Think of Okinawa’s Future in the U.S.）プログラムは、沖縄の将来を担う学生を米国に派遣し、関係者との意見交換や各種視察を通じて、貴重な学びの機会を提供するものです。参加者は、グローバルな視点から日米同盟を見つめ、その意義を米国での実体験を通して再認識します。これにより、国際社会で活躍する沖縄の人材を育成するとともに、日米同盟の深化を第一の柱とする日本の外交政策の基盤強化を目的としています。

参加する沖縄の高校生・高専生・大学生・専門学生たちは、訪問先において様々な人々と交流し、アメリカの政治、経済、社会、文化、歴史、外交政策について理解を深めます。また、日本および沖縄の魅力を発信することで、日米の友好と相互理解の促進に貢献します。

本プログラムは、外務省が推進する国際交流事業「対日理解促進交流プログラム」カケハシ・プロジェクト（米国）の一環で行われる派遣プログラムです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74396/table/537_1_7d66b603a63d51d749f9bdc565b1438a.jpg?v=202603181051 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/74396/table/537_2_0ec85d1c3b92c7739833e7dd5500ec68.jpg?v=202603181051 ]

実施団体：

一般財団法人 日本国際協力センター(JICE)

【対日理解促進交流プログラム「カケハシ・プロジェクト」事業概要】

「カケハシ・プロジェクト」は、日本政府（外務省）が推進する事業で、日本と北米地域との間で、対外発信力を有し、将来を担う人材を対象に、招へい・派遣・オンライン交流・フォローアップを行うものです。人と人との相互交流を通じ、日本の政治・経済・社会・文化・歴史・外交政策等に関する理解を促進するとともに、日本への関心・理解・支持を拡大します。また、参加者に日本の外交姿勢や魅力等について発信してもらうことで対外発信を強化し、我が国の外交基盤を拡充することを目的としています。JICEは実施団体として本プログラムの企画・運営を行っています。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000467810.pdf

【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人日本国際協力センター(JICE) 国際交流部

お問い合わせフォーム：https://jice.form.kintoneapp.com/public/form-exchange