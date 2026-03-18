新刊コミックス『ブロマンスアンソロジー 運命の隣人 ～異世界ファンタジー編～』が発売されました！

株式会社ジータ

株式会社ジータ（東京都文京区音羽2-4-2 TEL03-5981-5651）は、ブロマンスをコンセプトとしたレーベル『comic Bro（コミックブロ）』より、新刊コミックス『ブロマンスアンソロジー 運命の隣人～異世界ファンタジー編～』を2026年3月18日(水)に発売いたしました。

本作は、男性同士の特別な絆を描く“ブロマンス”をテーマにしたアンソロジーコミックスです。剣と魔法の異世界ファンタジーの世界で、魅力ある男たちが衝突し、支え合い、絆を深めていく物語。友情とも恋愛とも異なる、しかし確かに胸を打つ関係性を７人の作家がそれぞれの視点で描きます。

豪華執筆陣によるオール読み切り

『新婚だけど片想い』（講談社）の雪森さくら、『悪役令嬢の中の人』（一迅社）の白梅ナズナ（作画）、『花燭の白』（一迅社）の高山しのぶなど実力派作家たちによる全作読み切りのオリジナル作品を収録。

カバーイラストは高山しのぶ、スペシャルイラストとしてPEACH-PITの見開きカラーを口絵として掲載しています。

■カバーイラスト

高山しのぶ

■スペシャルイラスト

PEACH-PIT

■マンガ

戸ヶ谷新 ／雪森さくら ／白梅ナズナ

重花／秋山花緒／高山しのぶ

『薬屋のひとりごと～猫猫の後宮謎解き手帳～』（小学館/作画)倉田三ノ路先生からも推薦の言葉が寄せられています。

「親友、師弟、主従、相棒…様々な絆の物語。ブロマンス、沼が深い！」

異世界という壮大な舞台で描かれる、男たちの“運命の絆”をぜひお楽しみください。

特製アクリルパネルが当たるプレゼントキャンペーン実施！

※画像はイメージです。

本作の発売を記念して、紙コミックスをご購入いただいた方の中から抽選で5名様に、カバーイラストを使用した特製アクリルパネルをプレゼント（電子単行本は対象外）。

さらに、白梅ナズナ・重花・秋山花緒が描いた特製ステッカーを10名様にお届けするフォロー＆リポストキャンペーンも実施いたします。

その他、アナタのお好みのブロマンスタイプがわかる『ブロマンス診断』など、お得で楽しめるキャンペーンが盛りだくさんです。詳細は公式Xでご案内いたしますので、ぜひフォローの上、ご確認ください。

■comic Bro公式Ｘ：https://x.com/comic_bro

書誌情報

書名：ブロマンスアンソロジー 運命の隣人～異世界ファンタジー編～

定価：９９０円（税込）

レーベル：comic Bro

出版社：株式会社ジータ

発売日：2026年3月18日（水）

お買い求めはこちらから

https://comicbro.zeta-comic.com/title/post-13?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202603_newcomics_post-13(https://comicbro.zeta-comic.com/title/post-13?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202603_newcomics_post-13)

詳細を見る :https://comicbro.zeta-comic.com/title/post-13?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=202603_newcomics_post-13

comic Bro

マンガだけではなく、映画やドラマ、小説など……今、様々な分野で注目されている”ブロマンス”に特化したレーベルが『comic Bro』です。親友・ライバル・師弟・相棒……恋人ではないけれど、ただの友達とは形容しがたい男×男の多様な物語を『comic Bro』は発信していきます。

■comic Bro公式Ｘ：https://x.com/comic_bro

【お問い合わせ先】

株式会社ジータ comic Bro編集部

担当：竹中 靖治

電話番号：03-5981-5651

メールアドレス：info@zeta-comic.com

問い合わせフォーム：https://zeta-comic.com/contact/