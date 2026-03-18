『マーベル・ライバルズ』シーズン7「狩りの始まり」が3月20日開幕！新ヒーロー「ホワイト・フォックス」の参戦、新マップ「ローワーマンハッタン」や新機能も登場

NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd

Marvel GamesとNetEase Gamesは本日、チーム対戦型PVPシューティングゲーム『マーベル・ライバルズ（Marvel Rivals）』(https://ytiny.net/UZGsGXhW)において、シーズン7「狩りの始まり」を2026年3月20日より開始することを発表しました。今回のシーズンでは、新ヒーローとし「ホワイト・フォックス」が参戦するほか、4月2日のアップデートにて新マップ「ローワーマンハッタン」が登場予定です。さらに、新機能やアクセサリーの追加、ゲーム体験をより快適にする各種アップデート、報酬コンテンの実装なども予定されています。

最新情報は、公開中のキャラクタートレーラーおよび最新の開発者トーク公式番組「Dev Vision 15」でも紹介されています。

▶『マーベル・ライバルズ』Dev Vision エピソード15

https://www.youtube.com/watch?v=fu8_U1mWGZA

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=fu8_U1mWGZA ]

＜新ヒーロー「ホワイト・フォックス」参戦＞

シーズン7では、新たにストラテジスト「ホワイト・フォックス」が参戦します。

ホワイト・フォックスは、「クミホ（九尾狐）」の血統に宿る力と俊敏な格闘術を組み合わせ、あらゆる戦況に対応できる戦闘スタイルを持つヒーローです。「ヨウウ・グスル（狐珠）」を用いて味方の回復と敵へのダメージを同時に行えるほか、クミホエネルギーを吸収・蓄積し、それを解放することで味方を強化し、敵を魅了することができます。

▶『マーベル・ライバルズ』シーズン7 トレーラー

https://youtu.be/HdG4elTlDv8

＜新マップ「ローワーマンハッタン」登場＞

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=HdG4elTlDv8 ]

4月2日のアップデートでは、新たなコンバージェンスマップ「ローワーマンハッタン」を実装予定です。シーズン7ではこのほかにも、各種アップデートや報酬追加を通じて、ゲーム体験がさらに拡張されます。

＜新機能「アルバム」実装＞

シーズン7では、新たにアルバムシステムが登場します。

プレイヤーはタイムズ・スクエアで撮影した写真をアルバムに保存でき、いつでも見返すことが可能になります。さらに、お気に入りのショットを他プレイヤーと共有し、「いいね」やリアクションを受け取ることもできます。

＜April Pool’s記念の無料デュオエモート配布＞

April Pool’sを記念して、デッドプールとジェフによる特別なデュオエモート（2人用エモート）「Jeff Rodeo」が登場します。

本エモートは、4月1日（UTC）から4月3日（UTC）までの期間中にログインすることで無料で入手可能です。さらに、タイムズ・スクエアでフレンドと一緒にこのエモートを使用することで、ユニットや称号報酬を獲得できます。

＜新アクセサリーや学生向け特典も追加＞

今回のアップデートでは、ホワイト・フォックス、アイアン・フィスト、ホークアイ、ミスター・ファンタスティック、ウルトロン、アダム・ウォーロック、ペニー・パーカー、ヴェノム、ハルク、エルサ・ブラッドストーン向けの新アクセサリーも追加予定です。

また、大学生認証を完了したプレイヤーは、教育機関のメールアドレスによる認証を行うことで、10種類のコスチュームおよびMVPモーションの新たなローテーションを含む学生限定特典を利用できます。

今後も、最新のパッチノートやヒーローバランス調整を含むゲームアップデート(https://www.marvelrivals.com/gameupdate/)情報を順次お届けしてまいります。

■『マーベル・ライバルズ』について

『マーベル・ライバルズ』は、世界累計4,000万人以上のプレイヤーがプレイしているチーム対戦型PVPシューターです。スーパーヒーローやスーパーヴィランが継続的に追加されており、プレイヤーは好みのキャラクターを選んでオールスターチームを編成し、破壊可能な「マーベル・マルチバース」のダイナミックなマップで、それぞれ固有のスーパーパワーを活かしたバトルを楽しめます。

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■マーベルについて

マーベルは世界で最も著名なエンターテイメントブランドの一つであり、85年にわたってポップカルチャーを形作ってきた象徴的なキャラクターとストーリーの比類のないライブラリに基づいています。マーベルブランドは、映画、テレビ、出版、ライセンス、ゲーム、ライブイベント、デジタルメディアなどのエンターテイメントの分野に及びます。

詳細については、marvel.com. (C) 2026 MARVELにアクセスしてください

■NetEase Gamesについて

NetEase, Inc. (NASDAQ: NTES, HKEX: 9999) のゲーム事業部門である NetEase Games は、様々なジャンルやプラットフォームでビデオゲーム IP を提供する世界有数のパブリッシャーおよびデベロッパーです。NetEase Gamesのパブリッシングおよび開発タイトルには、『マーベル・ライバルズ』『荒野行動』『第五人格』『NARAKA: BLADEPOINT』などのタイトルがあります。また、ワーナーブラザーズやMojang AB（マイクロソフトの子会社）など、大手エンターテインメントブランドとの提携も行っています。

詳細については、https://www.neteasegames.com/jp/ をご覧ください。

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