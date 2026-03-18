【Viaggio Blu(ビアッジョブルー)】2026年春コレクションカタログをWEBにて公開

株式会社ジャヴァコーポレーション

株式会社ジャヴァコーポレーション(神戸市中央区/代表取締役社長 浅見 幸正)が運営するレディースブランド「Viaggio Blu(ビアッジョブルー)」は、2026年春コレクションの最新ビジュアルをオフィシャルオンラインサイト『 J Lounge 』にて公開しています。

https://www.j-lounge.jp/blogs/topics/catalog2026ss-vol01-viaggioblu-lp

Viaggio Blu 2026 Spring Collection

Flowers in a Bouquet

春の訪れを喜ぶように華やかに咲き誇る花々をテーマにした新コレクションでは、 シアーデニムなどの新しい素材感で、繊細さと今を感じるデザインを展開します。華やかな中に凛とした強さを感じる花たちをお楽しみください。

LOOK

Knit \31,900 Skirt \35,200Blouse \29,700 Skirt \31,900Blouse \31,900 Pnats \29,700One piece \57,200Jacket \35,200 One piece \57,200Knit \29,700 Skirt \36,300

Viaggio Blu（ビアッジョブルー）について

ビアッジョブルーは、 イタリア語で 「青い旅」 という意味を持ち、 1990 年 異国情緒が漂う港町 神戸で 旅をテーマに創立されました。 当初から一貫して海外のラグジュアリーブランドのような 高品質素材やデザインにこだわり、 特に京都のアトリエ画家と手がけるオリジナルのプリント生地は 絵画のように美しく、 毎シーズンご好評いただいております。 ビアッジョブルーの全てのパターンメイキングは熟練された専属のパタンナーが手掛けており ストレスのない着用感でありながら、 美しい姿勢へと導いてくれる 『美シルエット』 を追求しています。

販売に関して

▶Viaggio Blu オフィシャルオンラインストア

https://www.j-lounge.jp/pages/viaggio-blu

▶JAVA CORPORATION 公式online store「J Lounge」はこちらから

https://www.j-lounge.jp/

ブランドオフィシャルメディア

▶ブランドサイト：https://java-corporation.co.jp/pages/viaggio-blu

▶公式Instagram : https://www.instagram.com/viaggioblu_

＜株式会社ジャヴァコーポレーション＞

ロートレアモン／エッセン ロートレアモン／ドロワット ロートレアモン／ラ・エフ／メイソングレイ

ビアッジョブルー／クイーンズコート／ケティー／ビッキーを展開