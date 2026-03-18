創業221年の船橋屋、“和菓子の御朱印”「御菓印」配布を開始

株式会社船橋屋

くず餅・あんみつの製造販売を手掛ける株式会社船橋屋（所在地：東京都江東区、代表取締役：神山恭子）は、2026年3月20日(金)より船橋屋亀戸天神前本店にて御菓印の配布を開始いたします。

船橋屋は1805年、亀戸天神の境内で創業し、江戸より続く和菓子文化を今に伝えてきました。

本取り組みを通して、和菓子店を巡る楽しみや、日本各地の和菓子文化に触れる機会を広げてまいります。

■「御菓印（ごかいん）」とは

「御菓印」とは、全国の和菓子店がそれぞれ趣向を凝らしたデザインで制作する“和菓子の御朱印”です。

各和菓子店の本店など限られた店舗で配布されており、和菓子店を巡りながら収集することができる企画として、全国銘産菓子工業協同組合が承認しています。

和菓子店それぞれの歴史や文化、地域性を感じながら巡る楽しみを提供するとともに、和菓子をより身近に感じていただくことを目的とした取り組みです。

また、10店舗以上の御菓印を集めると「御菓印マイスター」として認定される制度も設けられています。

御菓印公式ページ：https://www.zenkokumeika.com/gokain/(https://www.zenkokumeika.com/gokain/)

■船橋屋の御菓印デザイン

船橋屋の御菓印は、ブランドの象徴であるロゴマークと「船橋屋」の書を中心に据えたデザインです。

ロゴマークは、看板商品である「くず餅」の“く”と、「船橋屋」の“フ”の文字を組み合わせ、亀の甲羅の中に収めた意匠となっています。

創業の地である亀戸天神にちなみ、亀をモチーフにしたデザインです。

左右には「亀戸天神」「創業文化二年」の文字を置き、江戸時代から続く船橋屋の歴史と、地域とともに育まれてきた和菓子文化を表現しています。

御菓印をきっかけに、創業の地・亀戸を訪れ、和菓子の文化や街の魅力に触れていただく機会となることを願っています。

■実施概要

配布開始日

2026年3月20日（金）より

配布店舗

船橋屋 亀戸天神前本店

〒136-0071 東京都江東区亀戸3-2-14

条件

・亀戸天神前本店にて商品を1500円（税込）以上ご購入いただいたお客様で、ご希望の方へ御菓印を1枚お渡しいたします。

・御菓印のみをご希望の場合は、1枚300円（税込）にてお求めいただけます。

・本店以外の店舗、百貨店、オンラインショップでは配布しておりません。

船橋屋について

1805年江戸時代に創業し、2026年で創業221年目を迎えた関東風のくず餅屋です。

船橋屋のくず餅は、「小麦澱粉」を450日乳酸発酵させて蒸し上げる【和菓子では珍しい発酵食品】。長期間乳酸発酵させているからこそ、独特の歯ごたえと弾力が生み出されます。

また、自然のものをそのままお客様にお届けしたいという想いから、保存料を使わない自然な製法にこだわり続けています。

発酵食品であり、保存料無添加である伝統和菓子が今、健康を意識する人々から注目されております。