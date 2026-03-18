さくらインターネット田中邦裕社長が登壇！起業家の軌跡と未来を語る特別講演を福井で開催（EO Hokuriku 4月例会）

Entrepreneurs’ Organization

世界的な起業家ネットワーク Entrepreneurs' Organization（EO）の北陸チャプターは、2026年4月20日（月）、福井市の「ザ・グランユアーズフクイ」にて4月例会を開催いたします。

本例会では、「起業家としての軌跡と未来への視座 ～事業の成長を支えた挑戦と選択～」をテーマに、さくらインターネット株式会社 代表取締役社長 田中邦裕氏を講師に迎え、特別講演を実施します。

田中氏は、舞鶴工業高等専門学校在学中の1996年にさくらインターネットを創業。

その後、同社を2005年に東証マザーズへ上場、現在は東証プライム市場に上場する企業へと成長させました。

現在は企業経営にとどまらず、

・ソフトウェア協会（SAJ）会長

・日本データセンター協会（JDCC）理事長

・日本インターネットプロバイダー協会（JAIPA）副会長

・内閣府AI戦略専門調査会構成員

・内閣官房日本成長戦略会議構成員

などを務め、日本のデジタルインフラと産業の発展に幅広く貢献されています。

本講演では、

・起業から上場までの意思決定の裏側

・成長企業を生み出す起業家の思考

・日本のデジタル社会の未来

・これからの経営者に求められる挑戦

などについて、起業家本人の経験をもとに語っていただきます。

また講演後には、福井県出身の古生物学者であり起業家の芝原 暁彦 氏（地球科学可視化技術研究所 所長）を交えたパネルディスカッションを実施し、起業家としてのキャリアや新たな挑戦について多角的な視点から議論を深めます。

さらに例会終了後には、北陸地域の経営者・起業家が交流できる懇親会も開催予定です。

業界や地域を越えたネットワーク形成の場として、参加者同士の新たなビジネスや連携の機会を創出します。

EO（Entrepreneurs' Organization）は、世界60カ国以上に広がる起業家ネットワークで、売上高１億円以上の起業家精神あふれる経営者を中心に構成されるグローバルコミュニティです。EO Hokurikuでは、北陸地域の起業家同士が学び合い、成長し続ける場を提供しています。

本例会はEOメンバー以外の経営者・起業家の参加も歓迎しており、北陸地域のビジネスリーダーが集う貴重な機会となります。

起業家精神に触れ、未来のビジネスを考える一夜。

多くの経営者・起業家の皆様のご参加をお待ちしております。

講師プロフィール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170519/table/23_1_449d2b4127b5979da5bc6b888449b458.jpg?v=202603181051 ]さくらインターネット株式会社代表取締役社長 田中邦裕氏

1978年、大阪府生まれ。1996年、舞鶴高専在学中にさくらインターネットを起業。2005年に東証マザーズに上場し、現在はプライム市場。社業の傍らソフトウェア協会（SAJ）会長、日本データセンター協会（JDCC）理事長、日本インターネットプロバイダー協会（JAIPA）副会長、内閣府AI戦略専門調査会構成員、内閣官房日本成長戦略会議構成員、関西経済同友会常任幹事などとして日本のデジタル化を推進するべく幅広い分野で業界発展にも尽力。沖縄在住。

EO Hokurikuについて

EO（Entrepreneurs’ Organization - 起業家機構）は、1987年にアメリカで設立された、年商＄1MILLIONを越える企業の若手起業家の世界的ネットワーク。EO Hokurikuは石川・富山・福井・新潟の４県の起業家を対象としたチャプターで、2022年5月に設立されました。地域（ローカル）とグローバルを融合させた「Glocal」をテーマに、起業家たちの成長とつながりを後押しします。

公式ページ https://eohokuriku.org/